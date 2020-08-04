Pınar Gültekin'in katili 'tehdit' iddiasını kanıtlayamadı
|04 Ağustos 2020 22:23
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Muğla'nın Ula ilçesinde üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cemal Metin Avcı'nın, ifadesinde "genç kızın kendisini tehdit ettiğini" ileri sürdüğü ancak bunu kanıtlayacak bir delil sunamadığı belirtildi.
Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Gültekin'in kendisini mesajla tehdit ettiği ve şantaj yaptığı" iddiasında bulunduğu öğrenildi.
Bunun üzerine kendisinden mesajları göstermesi istenen Avcı'nın, "Mesajları siliyordum. Evli olduğum için kaydetmedim, hiçbirini saklamadım." dediği bildirildi.
- Olay
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
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