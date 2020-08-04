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3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Trabzon'un Of ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir minibüsün çarptığı kadına yoldan araçları ile geçmekte olan 3 bayan doktor kalp masajı yaparak müdahale etti. Minibüsün çarptığı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
 04 Ağustos 2020 22:57
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Trabzon'un Of ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir minibüsün çarptığı kadına yoldan araçları ile geçmekte olan 3 bayan doktor kalp masajı yaparak müdahale etti. Minibüsün çarptığı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Of İlçe Stadı mevkiinde Rize istikametinden Trabzon istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 53 AE 339 plakalı minibüs, yoldan karşıya geçmekte olan yaya Ayla Bala isimli kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadına ilk müdahale yoldan araçları ile geçmekte olan 3 kadın doktor yaptı. Bayan doktorlar, dönüşümlü olarak hemen kadına kalp masajı yaparken bölgeye ambulans çağrıldı. Kalp masajlarının ardından sedye ile ambulansa konulan kadına sedye üzerinde de kalp masajı yapmayı sürdüren bayan doktorlara, ambulanstaki sağlık görevlileri de yardımcı oldu. Minibüsün çarptığı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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