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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
 04 Ağustos 2020 23:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah'tan kendilerine sabır ve metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye'de bizler, her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı
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