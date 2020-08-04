1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi

Konya'da annesinin Covid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edildiği ambulansa alınmadığı gerekçesiyle acil servisteki televizyon ve kapıyı tekme yumruk atarak kırdı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kazım Ç. olayı dikkat çekmek için yaptığını söyledi.
 04 Ağustos 2020 23:31
Yazdır
Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi

Olay, 12 Temmuz'da merkez Meram ilçesinde bulunan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Ç. (26) hasta olan annesi Emine Ç.'yi gece saatlerinde hastaneye götürdü. Emine Ç. yapılan muayenesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Emine Ç.'de koronavirüs şüphesi olması üzerine ambulans görevlileri Kazım Ç.'nin ambulansa binmesine izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Kazım Ç., acil servisteki televizyona yumruk ve kafa attı. Daha sonra Kazım Ç., bir kapıyı da tekmeleyerek kırdı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Kazım Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve nöbetçi memuru da Kazım Ç.'den şikayetçi oldu.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TELEVİZYONU KIRMIŞ

Polisteki ifadesinde annesinin peşinden hastaneye gidebilmek için televizyonu kırdığını belirten Kazım Ç., "12 Temmuz günü annemi rahatsızlığından dolayı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Annemi özel bir hastaneye nakledeceklerini söylediler. Annemde covid şüphesi olduğu için beni ambulansa almadılar. Yanımda nakit param ve arabam olmadığı için 112'den yardım istedim. Onlar da beni hastane personeline yönlendirdi. Bana polisi aradıklarını onların yardım edeceği söylendi. 45 dakika geçti ve beni almaya ekip gelmeyince annemin durumu da ağır olunca bana yardım edin, beni annemin yanına götürün diye bağırdım. Doktorun birisi bana biz o işlere bakmıyoruz deyince dikkat çekmek ve çaresiz olduğum için acilde bulunan televizyona yumruk attım. Kendime zarar vermek için televizyona kafa vurdum. Ancak yaralanmadım. Acildeki kırmızı alan kapısını ben kırmadım. Annem içeride yatarken kardeşim içeriye gireceğinde ayağı kapının altına takılmış ve kapıda çok az bir çıkıntı olmuş. 'Bu hastaneyi de ambulansı da yakarım' gibi sözler söylemedim. Hastane personeline küfürlü sözlerde bulunup, küfretmedim" dedi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kazım Ç.,'nin hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kazım Ç. iki hafta boyunca gözlem altında tutuldu. Tedavisinin ardından test sonucu negatife dönen Kazım Ç., adliyeye sevk edildi. Kazım Ç., sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı
04 Ağustos 2020 22:57		 Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
04 Ağustos 2020 22:46
Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından darp edildi
04 Ağustos 2020 21:01		 Marmaray'da bir kişi raylara atladı
04 Ağustos 2020 18:36
Menderes'teki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı
04 Ağustos 2020 18:15		 Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi
04 Ağustos 2020 16:12
Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş
04 Ağustos 2020 12:45		 Bankaların havale ücreti kurnazlığı
04 Ağustos 2020 12:32
Uyuşturucu anaokuluna girdi
04 Ağustos 2020 12:22		 Karabük'te kamyonun çarptığı yaya öldü
04 Ağustos 2020 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı23:52 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt23:50 - Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti23:48 - Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu
23:40 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama23:37 - Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı23:31 - Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi23:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı23:25 - 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı22:59 - En iyi çay nasıl anlaşılır? Bu 4 kritere dikkat!
22:57 - 3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı22:46 - Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı22:38 - Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor22:36 - Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz22:23 - Pınar Gültekin'in katili 'tehdit' iddiasını kanıtlayamadı
21:59 - Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Bu kampüste hayat var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eşine kafa atan adam 1
Diskalifiye olmak 2
acemi kasaplar 2
04.08.2020 malatya depremi 1
erol bulut 1
Ufuk Bayraktar 1
kapya biber 1
gözünü çizmek 1
kıraathane 1
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak-Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam