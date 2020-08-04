Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama
|04 Ağustos 2020 23:40
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COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarımızın bazı basın ve yayın organları tarafından acil durum olarak yorumlanması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Bilindiği gibi, son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı olmaktadır. Önümüzdeki aylarda ikinci bir dalga beklentisi uzmanlarca dile getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü kötü senaryoya karşı ülkeleri uyarmaktadır. Ülkemizde de son günlerde, sınırlı olsa da, artışlar gözlenmektedir.
Hareketliliğin en fazla olduğu illerden biri olan Ankara'da il düzeyinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde yürütülmektedir. İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28.07.2020 tarihinde yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısında, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir.
Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID 19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır.
Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı % 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise % 63 tür.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarımızın bazı basın ve yayın organları tarafından acil durum olarak yorumlanması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına basın duyurumuzdur. pic.twitter.com/xWnNPBHJ2oAnkara İl Sağlık Müdürlüğü (@ankarailsaglik) August 4, 2020
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