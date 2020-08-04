1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama

Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır."
 04 Ağustos 2020 23:40
Yazdır
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama

COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak Müdürlüğümüzce ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarımızın bazı basın ve yayın organları tarafından acil durum olarak yorumlanması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği gibi, son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı olmaktadır. Önümüzdeki aylarda ikinci bir dalga beklentisi uzmanlarca dile getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü kötü senaryoya karşı ülkeleri uyarmaktadır. Ülkemizde de son günlerde, sınırlı olsa da, artışlar gözlenmektedir.

Hareketliliğin en fazla olduğu illerden biri olan Ankara'da il düzeyinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde yürütülmektedir. İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28.07.2020 tarihinde yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısında, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir.

Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID 19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır.

Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı % 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise % 63 tür.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Ağustos 2020 00:05		 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
04 Ağustos 2020 23:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı
04 Ağustos 2020 23:26		 Koronavirüse yakalanan AK Parti'li vekil taburcu edildi
04 Ağustos 2020 21:52
Bahçeli'nin Akşener'e 'dön' çağrısına İYİ Parti'den ilk yorum
04 Ağustos 2020 21:37		 Vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı... İçişleri 81 ile yeni genelge gönderdi
04 Ağustos 2020 21:09
Vaka sayısı yeniden 1000 sınırını geçti
04 Ağustos 2020 20:26		 Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs resmen sahillere akın etti
04 Ağustos 2020 20:05
Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası
04 Ağustos 2020 19:41		 Veri tabanında kayıtlı engelli sayısı açıklandı
04 Ağustos 2020 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı23:52 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt23:50 - Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
23:48 - Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu23:40 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama23:37 - Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı23:31 - Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi23:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı23:25 - 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı
22:59 - En iyi çay nasıl anlaşılır? Bu 4 kritere dikkat!22:57 - 3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı22:46 - Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı22:38 - Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor22:36 - Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz
22:23 - Pınar Gültekin'in katili 'tehdit' iddiasını kanıtlayamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Bu kampüste hayat var
5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa kapı 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
domates peynir ekmek 1
beinsportsiptal 1
corona virüs vaka sayısı 2
Diskalifiye olmak 2
kıraathane 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 2
romatizma 1
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak-Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam