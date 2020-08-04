1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.
 04 Ağustos 2020 23:48
Yazdır
Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, temmuzda spor endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti.

Fenerbahçe, yüzde 6,8 ile geçen ay yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'i zirveden uzakta, 7'nci yedinci sırada tamamlamasına karşın geçen ay hisseleri iyi performans gösteren Fenerbahçe, en son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına yüzde 3,3 kaybettirdi. Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen ay yüzde 14,8 azalış kaydederken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği de yüzde 41,4 ile temmuzda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Son 9 yılın en başarılı performansını sergileyen ve yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor, şampiyonluk hedefine ulaşamazken, hisse performansında da kayda değer bir düşüş yaşadı.

7 ayın en çok kazandıranı Trabzonspor

Spor şirketlerinin ocak-temmuz dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 86,5 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenip ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayan ve son 9 yılın en başarılı performansına ulaşan Trabzonspor'un yeşil sahalardaki başarılı performansı, yıllık bazda hisse performansına da yansıdı.

Yılın 7 ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2 Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 19,2 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu.

Temmuz ayını 1 milyar 339 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 330 milyon 291 bin 200 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 947 milyon 926 bin 430 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 700 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Futbolda 'virüs' önlemi: Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
04 Ağustos 2020 16:16		 TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
04 Ağustos 2020 12:08
Ali Koç: Hoca ve transferlerle ilgili açıklamalarımız olacak
03 Ağustos 2020 14:53		 Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti
03 Ağustos 2020 14:04
TFF'den 22 takımlı lig talebine tepki: Zeydan Karalar maksadını aşmıştır
02 Ağustos 2020 23:02		 Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
02 Ağustos 2020 20:25
Trabzonspor'un en istikrarlısı Alexander Sörloth
01 Ağustos 2020 23:06		 Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu
30 Temmuz 2020 19:32
CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
30 Temmuz 2020 18:33		 Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu
29 Temmuz 2020 23:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - 5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı23:52 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt23:50 - Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
23:48 - Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu23:40 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama23:37 - Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı23:31 - Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi23:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı23:25 - 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı
22:59 - En iyi çay nasıl anlaşılır? Bu 4 kritere dikkat!22:57 - 3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı22:46 - Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı22:38 - Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor22:36 - Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz
22:23 - Pınar Gültekin'in katili 'tehdit' iddiasını kanıtlayamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Bu kampüste hayat var
5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hortum 1
gözü açık gitmek 2
Ufuk Bayraktar 1
kıraathane 1
beinsportsiptal 1
son günlerde artan orman yangınları 2
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
dila hanım 1
04.08.2020 malatya depremi 1
romatizma 1
SON İLANLAR
Şahinbey Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alacak-Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 11 İşçi Alacak
Karayolları Bolu 4. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ufuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarı Yılı Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam