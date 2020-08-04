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Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay, organ yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
 04 Ağustos 2020 23:50
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Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti

3 haftadır hastanede yoğun bakımda olduğu belirtilen ünlü tiyatrocu Üstün Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.

Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmış, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Oyunbozan - 2000

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)

Evdekiler - 1995

Son Fasıl - 1993

Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin

Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992

İmdat İle Zarife - 1991

Vatandaş Ahmet Efendi - 1991

Arabesk - 1988

Selamsız Bandosu - 1987

Uzaylı Zekiye - 1987

Kuruntu Ailesi - 1986

Oduncunun Çocukları - 1966

Güldürme Beni - 1986
Memurlar.Net
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