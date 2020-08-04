Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti
|04 Ağustos 2020 23:50
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3 haftadır hastanede yoğun bakımda olduğu belirtilen ünlü tiyatrocu Üstün Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?
1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı.
1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.
Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmış, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.
ROL ALDIĞI FİLMLER
Oyunbozan - 2000
Şemsi Paşa Pasajı - 2000
Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)
Evdekiler - 1995
Son Fasıl - 1993
Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin
Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992
İmdat İle Zarife - 1991
Vatandaş Ahmet Efendi - 1991
Arabesk - 1988
Selamsız Bandosu - 1987
Uzaylı Zekiye - 1987
Kuruntu Ailesi - 1986
Oduncunun Çocukları - 1966
Güldürme Beni - 1986
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