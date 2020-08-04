Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" haberi hakkında açıklama yaptı.
|04 Ağustos 2020 23:52
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" haberi hakkında açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İYİ Partili Ümit Özdağ'ın paylaştığı "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" haberi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir" denildi.
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