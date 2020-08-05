1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.
 05 Ağustos 2020 02:32
Yazdır
5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

nda açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan DEMİRTEL atanmıştır.

Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan;

- Ordu İ1 Müftülüğüne, Mardin İ1 Müftüsü İsmail ÇİÇEK,

- Mardin İl Müftülüğüne, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK,

- Sinop İl Müftülüğüne Mustafa DÜZGÜNEY,

- Edime İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü Alettin BOZKURT,

- Muş İl Müftülüğüne Lütfü İMAMOĞLU,

- Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa BİLGİÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Mehmet ÖZBAY görevden alınmış ve bu suretle boşalan Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Zeynep ORHAN atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BENİAN görevlendirilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oğuz TUNCAY atanmıştır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa BİLİR,

- Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Olgun GÜNDÜZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin ERDOĞAN atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ercan GEBEŞ atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Akan GÜLMEZ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman DERELİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra GAMGAM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Tunceli İ1 Milli Eğitim Müdürü Mustafa ASLANOĞLU,

görevden alınmış,

- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin KORKMAZ,

- Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet ÇALIŞKAN,

- Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan BULUT,

- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürsel EKMEKÇİ, atanmıştır.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.

4/8/2020 TARİHLİ VE 2020 /395 SAYILI KARARIN EKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ

Açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zekeriya ÇOŞTU atanmıştır.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan Basri KURT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan DEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Osman DEMİRDÖĞEN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığın

Açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail Hakkı KALYONCU atanmıştır.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail HAK atanmıştır.

Karar: 2020/402 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim ÖZPAK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selamettin ERMİŞ atanmıştır.

4 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
05 Ağustos 2020 02:39		 Bakan Selçuk: 2013'te 14 olan ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı
05 Ağustos 2020 01:35
Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti
05 Ağustos 2020 00:23		 5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Ağustos 2020 00:05
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
04 Ağustos 2020 23:52		 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama
04 Ağustos 2020 23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı
04 Ağustos 2020 23:26		 Koronavirüse yakalanan AK Parti'li vekil taburcu edildi
04 Ağustos 2020 21:52
Bahçeli'nin Akşener'e 'dön' çağrısına İYİ Parti'den ilk yorum
04 Ağustos 2020 21:37		 Vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı... İçişleri 81 ile yeni genelge gönderdi
04 Ağustos 2020 21:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:39 - İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği02:32 - 5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:35 - Bakan Selçuk: 2013'te 14 olan ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı00:23 - Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti00:05 - 5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı23:52 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt23:50 - Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti23:48 - Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu23:40 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama
23:37 - Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı23:31 - Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi23:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı23:25 - 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı22:59 - En iyi çay nasıl anlaşılır? Bu 4 kritere dikkat!
22:57 - 3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bu kampüste hayat var
5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti
Bakan Selçuk: 2013'te 14 olan ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı
İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
domates peynir ekmek 1
gözünü çizmek 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
Ufuk Bayraktar 1
02.08.2020 menderes-çile yangını 1
erkenden uyumak 2
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 2
kıraathane 1
04.08.2020 malatya depremi 1
Diskalifiye olmak 2
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam