5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|05 Ağustos 2020 02:32
|Yazdır
ATAMA KARARLARI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
nda açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan DEMİRTEL atanmıştır.
Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan;
- Ordu İ1 Müftülüğüne, Mardin İ1 Müftüsü İsmail ÇİÇEK,
- Mardin İl Müftülüğüne, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK,
- Sinop İl Müftülüğüne Mustafa DÜZGÜNEY,
- Edime İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü Alettin BOZKURT,
- Muş İl Müftülüğüne Lütfü İMAMOĞLU,
- Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa BİLGİÇ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Mehmet ÖZBAY görevden alınmış ve bu suretle boşalan Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Zeynep ORHAN atanmıştır.
Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BENİAN görevlendirilmiştir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oğuz TUNCAY atanmıştır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;
- Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa BİLİR,
- Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Olgun GÜNDÜZ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan Hüseyin ERDOĞAN atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ercan GEBEŞ atanmıştır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Akan GÜLMEZ atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman DERELİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra GAMGAM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Tunceli İ1 Milli Eğitim Müdürü Mustafa ASLANOĞLU,
görevden alınmış,
- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin KORKMAZ,
- Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet ÇALIŞKAN,
- Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan BULUT,
- Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürsel EKMEKÇİ, atanmıştır.
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.
4/8/2020 TARİHLİ VE 2020 /395 SAYILI KARARIN EKİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ
Açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zekeriya ÇOŞTU atanmıştır.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hasan Basri KURT atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan DEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Osman DEMİRDÖĞEN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığın
Açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail Hakkı KALYONCU atanmıştır.
Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail HAK atanmıştır.
Karar: 2020/402 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Salim ÖZPAK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selamettin ERMİŞ atanmıştır.
4 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
05 Ağustos 2020 02:39
|Bakan Selçuk: 2013'te 14 olan ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı
05 Ağustos 2020 01:35
|Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti
05 Ağustos 2020 00:23
|5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
05 Ağustos 2020 00:05
|Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
04 Ağustos 2020 23:52
|Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama
04 Ağustos 2020 23:40
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı
04 Ağustos 2020 23:26
|Koronavirüse yakalanan AK Parti'li vekil taburcu edildi
04 Ağustos 2020 21:52
|Bahçeli'nin Akşener'e 'dön' çağrısına İYİ Parti'den ilk yorum
04 Ağustos 2020 21:37
|Vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı... İçişleri 81 ile yeni genelge gönderdi
04 Ağustos 2020 21:09