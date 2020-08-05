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Eski Albay askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş

Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Plan seminerinde görev almasına rağmen hakkında soruşturma açılmayan eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un askeri okullarda FETÖ'cü olmayan öğrencilere işkence yaptığı ortaya çıktı. 30 askeri öğrenci işkenceyi doğruladı. Poshor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TRT binasında sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan isimdi
 05 Ağustos 2020 06:40
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Eski Albay askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TRT binasını işgal edip sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un, askeri okullarda örgüt üyesi olmayan öğrencilere işkence yaptığı ortaya çıktı. İşkence gören öğrencilerden 30'u, Balyoz davasına konu olan 1. Ordu Plan seminerinde görev alıp esrarengiz bir şekilde hakkında soruşturma açılmayan Poshor'dan şikayetçi oldu.

SÜREKLİ RENCİDE EDİYORDU

İzmir'deki Menteş Askeri Kampı ve Kara Harp Okulu'nda FETÖ'nün şok mangalarına ve işkencelerine maruz kalan 30'a yakın askeri öğrenci şikayet dilekçelerinde, Poshor'un işkencelerini anlattı. Özhan K. isimli eski öğrenci ifadesinde, o dönem tabur komutanı olarak yarbay rütbesiyle görev yapan Poshor'un kendisini odasına çağırarak sürekli rencide ettiğini anlattı.

CEZA VERMEM İÇİN SUÇA GEREK YOK

Bir diğer askeri öğrenci Nuri K. ise Poshor'un kendisine "Sana ceza vermek için senin suç işlemene gerek yok. Biz istediğimizde sana savunma verdirtiriz. Senin yazdığın savunmaları okumuyoruz bile. Alacağın cezalar hazır" dediğini söyledi. Bir diğer askeri öğrenci Cüneyt T. de, "Tanju Poshor tarafından 6 Kasım 2008 ile 26 Şubat 2009 tarihleri arasında mobbinge maruz kaldım. Sınav haftalarında sabaha kadar esas duruşta bekletildim" dedi.

NEDENSE SORUŞTURULMADI!

Poshor, 15 Temmuz'dan yıllar önce Balyoz davasına konu olan "2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı'nca icra edilen plan seminerinde" koordinatör olarak görevliydi. O dönem Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın 1. Ordu Komutanlığı döneminde 1. Ordu Plan Subayı olarak görev yapıyordu. Balyoz davasında söz konusu seminere katılan ancak hakkında soruşturma açılmayan ender isimlerden bir tanesi olan Poshor, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde atladı. 2008 yılında Kara Harp Okulu'nda görevlendirildi.

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
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