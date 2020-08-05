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Spekülatörler yine TL'ye sıktı

Türkiye'de kur spekülasyonu yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, yine TL bulmakta zorlandı ve yüzde 1050'yi bulan gecelik faizlerle karşı karşıya kaldı. Londra'da Türk Lirası swap faizleri Salı günkü işlemlerde sert yükseldi. Gecelik swap faizi yüzde 1050 seviyesini aşarken, bir gün sonrası için yüzde 100'ün üzerinde seyretti.
 05 Ağustos 2020 07:05
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Spekülatörler yine TL'ye sıktı

Londra merkezli spekülatörlerin ağır fatura ödemesine neden olan gelişme son günlerde TL'ye yönelik saldırılara karşı alınan önlemler oldu. Dolar/TL kurunda geçen hafta yaşanan dalgalanmanın ardından kur, bayramdan sonraki ilk resmi günde 6.9286 - 6.9803 arasında seyretti.

AÇIKLARINI KAPATMAK İÇİN HİSSE SATTILAR

Spekülatörler, TL endeksli açık pozisyonlarını kapatmak için, Borsa İstanbul'da hisse satmaya yöneldi. Bayram tatili sonrası ilk seansa yüzde 1'in üzerinde alıcılı başlayan Borsa İstanbul, Londra piyasasının açılmasının ardından hızlı bir düşüş kaydetti. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi erken işlemlerde yüzde 1,5 yükseldi. Uzmanlar, dünkü satışların çoğunluğunun yabancı yatırımcılar tarafından yapıldığını ifade etti. Bu durum, offshore piyasada yüzde 1,050 gecelik faiz ödemekle karşı karşıya kalan kur spekülatörlerinin hisse satarak lira toplamaya çalıştığını gösteriyor.
Yeni Şafak
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