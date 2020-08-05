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Muharrem İnce Eylül'de sahaya iniyor

İnce'nin kurmayı planladığı partinin, mevcut ittifaklarda yer almayacağı, HDP/Kandil eksenine de mesafeli duracağı konuşuluyor.
 05 Ağustos 2020 07:15
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Muharrem İnce Eylül'de sahaya iniyor

Bir süredir CHP yönetiminden rahatsız olan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları güçlendi. CHP yönetimine kızgın olan İnce'nin, parti teşkilatına da arkasında durmadığı için kırgın olduğu ve CHP ile yol ayrımının eşiğine geldiği belirtiliyor.

CHP'den ayrılıp yeni bir siyasi hareket için kolları sıvayan Muharrem İnce'nin şu anda memleketi Yalova'da çalışmalarını sürdüğü, önümüzdeki ay sahalara çıkacağı ve yılbaşına kadar yeni bir parti kuracağı öne sürülüyor.

CHP kurultayında en arka sıralarda oturtulmasını nezaketsizlik olarak karşılayan İnce'nin, kurultayda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1.281 delege ile seçilmesi ve kendisine yakın isimlere Parti Meclisinde (PM) yer verilmemesinin bardağı taşıran son damla olduğu ifade ediliyor. İnce'nin kurultay sonunda ortaya çıkan bu tablo karşında hem CHP Genel Başkanlığı hem de tekrar CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma umutlarını yitirdiği belirtiliyor.

PARTİYE YENİ YÜZLER

Muharrem İnce'ye yakın isimler, İnce'nin kurmayı planladığı partinin, mevcut ittifaklarda yer almayacağını, HDP/Kandil eksenine mesafeli duracağını, 'Cumhuriyetçileri' bir çatı altında toplayacak bir parti olacağını belirtiyor. İnce'nin partisinde CHP'li çok az ismin yer alacağı, daha çok akademisyenlere yer verileceği aktarılırken, halihazırda az sayıda CHP milletvekilinin İnce'ye destek verdiği, Deniz Baykal'a yakın isimlerin de yeni partide yer alacağı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NA 'DOST' TEPKİSİ

Öte yandan, Genel Merkezde tedirginliğin sürdüğü ve yeni parti çıkışının CHP'ye zarar vereceği görüşünün hakim olduğu belirtiliyor. İnce, CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurup kurmayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, kendisine yakın isimlere şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor: İktidardan da muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. 'Dostlarla, ittifaklarla' değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dostlarla birlikte iktidara geleceğini söylüyor. Kendi partisinde dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına partideki dostlarına el atmalı.
Türkiye
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