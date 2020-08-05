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TSK'dan üç kıtada dünya barışına katkı

Yurt içinin yanı sıra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başarılarıyla adından söz ettiren TSK, üsleri ve misafir askeri öğrencilere verdiği eğitimle dünya barışına önemli katkı sağlıyor.
 05 Ağustos 2020 07:30
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TSK'dan üç kıtada dünya barışına katkı

Yüksek eğitim kalitesi, disiplin bilgisiyle tanınan ve son gelişmelere göre kendisini yenileyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün dünyada bu birikimini eğitim olarak diğer ülkelere aktaran ordular içinde ön sıralarda yer alıyor. TSK, NATO ile yürüttüğü faaliyetler yanında kurduğu üsler ve eğitimlerle dünya barışına önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin bu katkısı aslında 1950'de Kore Savaşı'yla başladı... Bugün TSK, 57 ülkenin 32.923 Misafir Askeri Personeline (MAP) eğitim veriyor. Askeri eğitim iş birliği faaliyetleri kapsamında, Afganistan Komuta Kurmay Kolejine, Afganistan Milli Savunma Üniversitesine, Afganistan Kara Harp Okuluna, Kabil Askeri Lisesine ve Afganistan Yabancı Diller Okuluna danış-man/eğitici destek sağlanıyor. Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 30 Eylül 2017 tarihinde, Mogadişu/ Somali'de Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi eğitim/öğretim faaliyetlerine başladı.

ABD'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKEYİZ

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahip. Türk askerinin 3 kıtada halihazırda 13 ülkede askeri varlığı söz konusu. Ayrıca bu ülkelerden bazılarında askeri üssü de var. TSK, en fazla personelle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu. Kıbrıs'taki asker sayısının 40 bin civarında olduğu değerlendiriliyor. Yurt dışındaki en büyük askeri üs ise stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali'de. Başkent Mogadişu'da bulunan bu üste Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği veriyor.

LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİK

Irak, Suriye, Katar, Azerbaycan ve Sudan'da da Türk askeri bulunuyor. Türkiye'nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu kapsamda Türk ordusu, NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri... Türk askeri; Afganistan, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor. Libya Tezkeresi'nin Meclis'te kabul edilmesiyle bu halkaya katılan son ülke Libya oldu... Türkiye, Kuzey Afrika ülkesinde kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

TÜRKİYE 13 ÜLKEDE ASKERİ VARLIK GÖSTERİYOR

1- KKTC

2- SURİYE

3- IRAK

4- AZERBAYCAN

5- SOMALİ

6- KATAR

7- AFGANİSTAN

8- ARNAVUTLUK

9- LÜBNAN

10- BOSNA HERSEK

11- KOSOVA

12- SUDAN

13- LİBYA

"EN NİTELİKLİ KATKI TÜRKİYE'NİN"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ülkemizin Somali'deki askeri varlığını değerlendirdi. Türkiye'nin Somali'ye 5 bin asker yetiştirme sözü olduğunu ifade eden Büyükelçisi Yılmaz "5. taburla birlikte 2 bin 500 civarında askeri eğitmiş oluyoruz. Toplam sayıya bakıldığında neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak. Şunu açıkça söyleyebilirim ki bu konuda en nitelikli katkıyı sağlayan ülke Türkiye'dir" dedi. Ülkemizin oradaki askeri eğitim merkezinde Somali ordusunun omurgasını teşkil edecek subay ve astsubay yetiştirdiğini aktaran Yılmaz, Türkiye'nin Libya için Somali'den asker talebinde bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin de şunları söyledi: Biz bunu bir maksatlı yönlendirme olarak görüyoruz. Türkiye'nin Libya için Somali'den asker talebinde bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçeklik payı yok.

RUSYA, ALTI AFRİKA ÜLKESİNDE ÜS KURACAK

Rusya'nın Afrika ülkeleriyle askeri iş birliğini yoğunlaştırdığı ve 6 ülkede askeri üs kurma konusunda izin aldığı ileri sürüldü. Bild gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığının gizli raporuna dayandırdığı haberinde, Rusya'nın 2015'ten beri 21 Afrika ülkesiyle askeri iş birliği anlaşmaları yaptığı, daha önce Rusya'nın askeri iş birliği yaptığı Afrika'daki ülke sayısının sadece 4 olduğu belirtildi. Haberde, bu anlaşmalar kapsamında Moskova yönetiminin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Madagaskar, Mozambik ve Sudan'da askeri üs kurma izni verilmesi konusunda güvence aldığı iddiası yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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