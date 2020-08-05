Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı
|05 Ağustos 2020 07:40
|Yazdır
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı terör örgütü FETÖ'ye operasyonla düzenlendi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi.
ARDIŞIK ARAMALARDAN DEŞİFRE EDİLDİ
Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski Albay askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş
05 Ağustos 2020 06:40
|Eski Belediye Başkanı'nın PKK'ya yardımı belgelendi
05 Ağustos 2020 06:10
|Denizli'de 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
04 Ağustos 2020 17:08
|Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
04 Ağustos 2020 13:29
|Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor
04 Ağustos 2020 11:15
|Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
04 Ağustos 2020 09:39
|Bylock'ta Hakan Şükür'ün kaprisleri ortaya çıktı
04 Ağustos 2020 09:00
|FETÖ Avrupa'da mahkeme kuruyor
04 Ağustos 2020 07:15
|Şırnak'ta terör operasyonu: 4 gözaltı
03 Ağustos 2020 19:03
|Etkisiz hale getirilen 4 teröristin biri, gri kategoride
03 Ağustos 2020 12:41