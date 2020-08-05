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Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 ilde harekete geçen güvenlik güçleri çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda aralarında aktif görevde bulunan askerlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 05 Ağustos 2020 07:40
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Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı terör örgütü FETÖ'ye operasyonla düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi.

ARDIŞIK ARAMALARDAN DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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