1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı

Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı
 05 Ağustos 2020 07:59
Yazdır
Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı

Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan İbrahim T. idaresindeki 34 BC 8232 plakalı Ankara istikametine ilerleyen minibüsün sağ arka lastiği patladı. Lastiği patlayan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpmasının ardından taklalar atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan İhsan T. ve Salih Kayra T. Ankara Şehir Hastanesi'ne, Elife T. ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülürken diğer yaralılar ise Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyol 1 saat trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle polis ekipleri otoyolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda araçlarının içerisinde bekleyen vatandaşlar, bayram tatilinin yoğunluğunun ve sürücülerin dikkatsiz araç kullanmalarını eleştirdi.

Aynı yerde ikinci bir kaza

Ayrıca polis ekiplerinin yolu kapatmasının ardından oluşan araç kuyruğu bir kazaya daha neden oldu. Hızını alamayan bir sürücü önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, iki kazaya da ilişkin inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
05 Ağustos 2020 08:19		 Mersin'de aile içi kavgada babasını öldürdü
05 Ağustos 2020 07:55
Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
04 Ağustos 2020 23:31		 3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı
04 Ağustos 2020 22:57
Motosikletli trafik polisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
04 Ağustos 2020 22:46		 Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından darp edildi
04 Ağustos 2020 21:01
Marmaray'da bir kişi raylara atladı
04 Ağustos 2020 18:36		 Menderes'teki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı
04 Ağustos 2020 18:15
Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi
04 Ağustos 2020 16:12		 Kız arkadaşını döverek öldüren sevgili, aynı gece ablasını da dövmüş
04 Ağustos 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - İstanbul Sözleşmesi masaya yatırılacak08:19 - ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı08:07 - Roma İmparatoru Caracalla'nın yazıtını matkapla delik deşik ettiler08:04 - 127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede08:04 - Gram altın güne yeni rekorla başladı07:59 - Ankara'da düğüne giden kişileri taşıyan minibüs devrildi: 3'ü ağır 12 yaralı
07:55 - Mersin'de aile içi kavgada babasını öldürdü07:40 - Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı07:30 - TSK'dan üç kıtada dünya barışına katkı07:15 - Muharrem İnce Eylül'de sahaya iniyor07:05 - Spekülatörler yine TL'ye sıktı06:50 - Koronavirüs, insan ruhunu da vuruyor
06:40 - Eski Albay askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş06:30 - Bazı kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı06:10 - Eski Belediye Başkanı'nın PKK'ya yardımı belgelendi02:39 - İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği02:32 - 5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
01:35 - Bakan Selçuk: 2013'te 14 olan ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı
Gram altın güne yeni rekorla başladı
Eski Albay askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş
Spekülatörler yine TL'ye sıktı
Eski Belediye Başkanı'nın PKK'ya yardımı belgelendi
Bu kampüste hayat var
Muharrem İnce Eylül'de sahaya iniyor
Mersin'de aile içi kavgada babasını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
04.08.2020 malatya depremi 1
hakan çalhanoğlu 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
beinsportsiptal 1
gözü açık gitmek 2
tuğba ekinci 1
Ufuk Bayraktar 1
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
02.08.2020 menderes-çile yangını 1
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam