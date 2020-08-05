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127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapılırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
 05 Ağustos 2020 08:04
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127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
Memurlar.Net
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