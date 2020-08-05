127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede

MEMUR, YAŞ HADDİNİ DOLDURMASINA RAĞMEN SEHVEN ÇALIŞTIRILIRSA NE OLUR? Bu dosyada, 4 adet soruya cevap verilecektir. Cevap verilecek sorulardan birisi de şudur: Bir memur zorunlu olarak görev yapabileceği (genel olarak 65 yaş haddini) yaş haddini doldurmasına rağmen hatalı olarak veya yanlış yaş hesaplanması sonucunda çalışmaya devam ederse/ettirilirse bu memurun yaş haddini doldurduğu tarihten sonraki süreleri emeklilik işlemlerinde hizmet olarak dikkate alınır mı?