127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapılırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
|05 Ağustos 2020 08:04
|Yazdır
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı
04 Ağustos 2020 23:25
|İçişlerinden 'halı saha' açıklaması: Rehber hazırlanıyor
04 Ağustos 2020 18:08
|TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
04 Ağustos 2020 17:42
|Yatarak tedavi görmeyen hastalara da artık ilaç verilecek
04 Ağustos 2020 16:56
|Testi pozitif çıkan kişi maske takmadı, mahalle karantinaya alındı
04 Ağustos 2020 15:30
|Ankara'da virüs hastalarına ayrılan yatak sayısı artırıldı
04 Ağustos 2020 14:46
|YÖK, Siirt Üniversitesi için rektör adaylığı ilanı yayınladı
04 Ağustos 2020 13:57
|Kahramanmaraş'ta 'ambulans verilmediği' iddiasına inceleme
04 Ağustos 2020 13:51
|Sağlık Bakanlığı'ndan ertelenen GYS ile ilgili yeni duyuru
04 Ağustos 2020 13:50
|Bir ilde daha taziye ziyaretleri yasaklandı
04 Ağustos 2020 13:45