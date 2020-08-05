Gram altın güne yeni rekorla başladı
Gram altın gece saatlerinde rekorunu yeniledi ve 452 lirayı aştı
|05 Ağustos 2020 08:04
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Gram altın fiyatları, altının ons fiyatının 2000 bin doları aşmasıyla birlikte gece saatlerinde rekorunu yeniledi ve 452 lirayı aştı. Gram altında ise güncel alış fiyatı 449,50 lira, satış fiyatı 450,10 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altında ise alış fiyatı 715,82 lira, satış fiyatı 733,71 lira seviyesinde yer alıyor.
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