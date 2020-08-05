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Roma İmparatoru Caracalla'nın yazıtını matkapla delik deşik ettiler

Yaklaşık 1800 yıllık yazıt, defineciler tarafından matkapla delindi. Roma İmparatoru Caracalla tarafından yazdırılan yazıtta imparatorun dağları delerek bu yolu açtığı belirtiliyor. Defineciler Temmuz ayında bu yazıtın arkasında altın olduğunu düşünerek delik deşik edip tahrip etti.
 05 Ağustos 2020 08:07
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Roma İmparatoru Caracalla'nın yazıtını matkapla delik deşik ettiler

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Boğazı'nda yer alan ve halk arasında İskender yazıtı diye bilinen ama esasında Büyük İskender'den 500 yıl sonra yaptırılan yazıtın Roma İmparatoru Caracalla'ya (198-217) ait olduğu biliniyor. Caracalla 216 yılında Part İmparatorluğu'na karşı sefer yaparken Büyük İskender gibi o da Gülek Boğazı'ndan geçmiş ve lejyonerlerin rahat hareket edebilmesi için boğazı genişleterek yolu rahatlatmıştı. Yazıtta Latince şöyle diyor, "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus (Caracalla) bu yolu dağları delerek yaptırdı." Altta yer alan iki satır Yunanca yazıtta ise Kapadokya bölgesi ile Kilikya bölgesinin sınırını belirten "Kilikya'nın Sınırı" yazısı bulunuyor. Yazıt aynı zamanda sınır taşı görevini de görüyor.

PATLATMAYI DÜŞÜNDÜLER

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine böre, bu yazıt Temmuz ayı içinde defineciler tarafından delik deşik edildi. Definecilere savaş açan, onları her fırsatta deşifre eden Arkeofili internet sitesi, defineciler tarafından delinen yazıtı haberleştirdi. Defineciler işi o kadar ileriye götürdüler ki yüzleri açık fotoğraflarını siteye göndermekten çekinmediler. Yazıtı nasıl deldiklerini gösteren fotoğrafta karot almak için kullanılan beton delme mikseri ile 1800 yıllık yazıtın tam ortasına delik açıyorlar. Yazıtın arkasında altın olduğuna inanan defineciler dinamit lokumuyla yazıtı patlatmayı düşünüyor. Şimdilik emellerine ulaşmamış görünüyor olsalar da yetkililer bu bölgede önlem almazlarsa yakında yazıtı patlatırlar.

"ANADOLU'NUN HAFIZASINI YOK EDİYORLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan arkeolog Nezih Başgelen, "Defineciler Anadolu hafızasını bir bir yok ediyorlar. O kadar önemli ki bu yazıt. Adeta tarihin canlı şahidi. Ana kayaya oyulmuş yazıtın bile arkasında altın olabileceğine inanacak kadar cahiller. Defineci belasıyla uğraşmak için ağır yaptırımlar getirilmeli ve bu yazıt gibi doğadaki korumasız haldeki eserlerimiz için fotokapan uygulaması yapılmalı. Yakalananlara da ağır cezalar verilmeli. Artan defineci tahribatına karşı ulusal düzeyde bir önlem düşünmeliyiz" dedi.
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