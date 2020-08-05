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ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
 05 Ağustos 2020 08:19
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Edirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde Aselsan personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Ankara Çevreyolu üzeri Yaşamkent mevkisinde meydana geldi. Furkan İ. idaresindeki Edirne'den Hatay'a giden 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde ilerlerken Aselsan personelini taşıyan Ramazan K. kontrolündeki 06 C 6968 plakalı minibüse yolun orta şeridinde arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarına devrilen münibüsteki 17 yolcudan, Birol Üneşi (39) hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, kazaya ilişkin yaptığı inceleme kapsamında yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak üzere gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza yapan yolcu otobüsünde ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan yolcular ise kaza mahalline gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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