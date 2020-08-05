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Yerli Kovid-19 testi 21 ülkeye ihraç oldu

İlaç hazırlama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testi üreterek 21 ülkeye ihraç etti.
 05 Ağustos 2020 08:40
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Yerli Kovid-19 testi 21 ülkeye ihraç oldu

Ankara'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, teşhis amaçlı uygulanan testlerin uzun zaman aldığını ve ihtiyacın artmasıyla bu konuda tıkanıklıkların yaşandığını dile getirdi. Çelik, Çin menşeli bazı tanı kitlerinin hatalı çıkması üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi. Günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Çelik, şu bilgileri verdi:

"Artık ortada tamamı yerli ve milli, yüzde 96.8 doğruluk oranı olan bir ürün var ve bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız. Bizim testimizde 10-15 dakikada sonuç alabiliyorsunuz."

Hızlı ve kolay

Ürünün, ilgili halk sağlığı referans laboratuvarının bazı vakalar üzerinde test yaparak onaylamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemine kaydedildiğini ve piyasaya sunulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Testlerin başka bir özelliği de var. Hastalığı geçirip antikor geliştirmiş olanların da sonucunu alabiliyor."

Sağlık Bakanlığı onaylı ürün, hızlı tanı süresinin yanında kullanım kolaylığı da sağlıyor. Test, parmaktan alınan bir damla kan ve 2 damla solüsyonla yapılabiliyor.
DHA
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