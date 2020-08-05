Ankara'da korona vakaları 3 rakamlı sayılara çıktı
|05 Ağustos 2020 08:45
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Koronavirüs hem Kurban Bayramı yaptı hem de sahillere inip tatilin keyfini çıkardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahile indi" deerken, Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise "Kritik eşiğe takıldık" deyip uyardı: "Ankara'da vaka sayısı iki rakamlı sayılardaydı, şimdi 3 rakamlı sayılara çıktı..." İşte Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamaların satır başları...
- Sahillerdeki görüntüler kesinlikle endişe verici boyutta. Kurban Bayramı kritik bir eşik demiştik. Ne yazık ki bu eşiğe takıldık. Ortaya çıkan manzara, sosyal hayatımızda ne kadar kontrolsüz olduğumuzu gözler önüne serdi.
Ek önlemler gelecek mi?
- Kurulumuzun ilk toplantısında tatil sürecinde karşımıza çıkan sosyal mesafe, maske, temizlik ve kalabalıklardan kaçınma konusundaki eksiklikler ve alınması gereken önlemler masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum.
- Üzülerek ifade etmeliyim ki ülke genelinde salgın öncesindeki serbest yaşantımıza dönmüş durumdayız.
- Bayramda ortaya çıkan rehavet tablosunun sayılara ne şekilde yansıyacağını 7-10 gün içerisinde görmek mümkün olacaktır.
Ankara'da hastanelerde 3 rakamlı sayılara çıktık
- Ankara Şehir Hastanemizin Acil Tıp Kliniğine başvuran 'olası vaka' sayımız haziran ayının başında iki rakamlı sayılara kadar inmişti. Şu anda 'olası vaka' tanımına uyan başvuru sayısının üç rakamlı sayılara yükseldiğini söyleyebilirim.
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