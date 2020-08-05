Açık psikoloji eğitiminde kararı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıköğretim psikoloji lisans eğitiminin açılması üzerine başlayan tartışmalar üzerine geçtiğimiz hafta uzmanlarla görüşerek Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na konuyu inceleme talimatı vermişti.
|05 Ağustos 2020 09:01
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Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, dün toplanarak gelen eleştirileri, YÖK'ün ve bazı psikologların görüşlerini değerlendirdi. Alınan bilgiye göre kurulda, uzaktan psikoloji eğitimi verilmesinin uygun olmadığı yönünde karar ağırlık kazandı.
Ön raporunu Erdoğan'a sunan Kurul'un açıklamasında "Kurulumuz, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmeler içeren ön raporunu tamamlayarak Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir" denildi. Son kararı Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, açıköğretimde psikoloji programına kayıtların durdurulması bekleniyor
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