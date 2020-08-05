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17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı

5 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede 17 kuruma ait dolu boş kadro kararnamesi yayımlandı.
 05 Ağustos 2020 09:04
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17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı

5 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede bolu ve boş kadro kararnamesi yayımlanan kurumlar şu şekildedir:

Genel bütçeli kurumlar: Danıştay Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,

KİT'ler: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, MKEK, Et ve Süt Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ, TCDD, Çaykur, TİGEM, EÜAŞ, Türkiye Hava Meydanları İşletmesi,

Genel bütçeli kurumlara ait dolu ve boş kadro kararnamesi için tıklayınız.

KİT'lere ait dolu ve boş kadro kararnamesi için tıklayınız.
Memurlar.Net
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