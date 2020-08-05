Resmi Gazetede iki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
Biri Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri diğeri Çığ Afetleri olmak üzere iki adet Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.
|05 Ağustos 2020 09:08
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Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız.
Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için tıklayınız.
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