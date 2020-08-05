Emeklilikte yaşa takılanlar parti kurdu!
|05 Ağustos 2020 09:15
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İçişleri Bakanlığı'na ilk başvurularını 14 Nisan günü yapan parti yöneticileri, faaliyete resmen başladı. Umut Partisi Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt, bir hak arayışı mücadelesini siyasette taşıdıklarını belirtti.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, EYT'lilerin sesi olmak için yola çıktıklarını belirten Bozkurt, parti kurucularının mağduriyet yaşayan EYT'lilerden oluştuğunu söyledi.
Amaçlarını açıkladı
Haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarını da söyleyen Bozkurt, şunları söyledi: Kamu yönetiminde ciddi revizyona gidilecektir. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmaca kesinlikle yapılmayacaktır. Kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu ve benzeri sebeplerle Umut Partisini kurduk.
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