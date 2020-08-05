En zor karar okulların açılması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan en kritik uyarılar geldi: Hastalığı bulaştırma riski en yüksek grup 10-19 yaş. Okulda 2 metreden az mesafe büyük tehlike yaratır.

Sınıflar ikiye, üçe bölünerek online ve yüz yüze olacak şekilde karma eğitim verilebilir Kurban bayramında plaja akını işaret eden Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önümüzdeki 14 günün kurallara uyulması açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Endişeli bekleyiş döneminde 83 milyon, 31 Ağustos'ta açılacak okullara kilitlendi. Yüz yüze eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı Selçuk önlemler alındığını duyurdu, 4 seçeneği dile getirdi. Ancak uygulamadaki zorluklar süreci en büyük sınava çevirdi.

HİBRİT MODELDE ÇALIŞAN ANNE-BABA SIKINTISI

Bulaşma riski en yüksek grubun 10-19 yaş olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Belirti göstermemesi dezavantaj. Okuldan dönüşte evde yaşlıya bulaştırabilir" uyarısında bulundu. Okulda 1 metre sosyal mesafenin yetersiz olduğunu söyleyen Ceyhan, bunun 2 metre olması gerektiğini belirtti. Ceyhan "Sınıfa giriş çıkışlar çok iyi kontrol edilmeli. Bu da ikiye, üçe bölerek olur. Bu durumda çalışan ailelerin durumu belirsizleşiyor" dedi.

İlk ders zili için belirlenen 31 Ağustos'a sayılı günler kaldı, ancak hala net bir karar yok. Konuyu değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan açıklanan tarih için erken denilemeyeceğini tablonun daha iyi olacağının garantisinin olmadığını belirtti. "Okulların açılması en zor karar" diyen Ceyhan ekledi: Virüsün mutasyon riski var. Bir dönem ara verilmesi de çok zor. Çocukları evde bırakacak olan çalışan anne ve baba açısından o da zor. Üzerine çok çalışılması gereken bir konu.

Korona salgınının en ağır görüldüğü ve son dönemlerde vaka sayısının aldukça azaldığı Avrupa'da okulların zamanında açılacağı duyurulmaya başlandı. Almanya bu konuda adım da atarak vakaların az öldüğü bölgelerde eğitimi başlattı. Vaka sayısının fazla olduğu bölgelerde ise maskeli eğitimin olacağını duyurdu. Türkiye'de de ilk ders zili için belirlenen 31 Ağustos tarihi yaklaşırken tam olarak belirsizlik giderilmiş değil.

Milli Eğitim her ne kadar önceliğimiz 31 Ağustos dese de seyreltilmiş ve online eğitimi de masada turmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamalara göre, uygulamalar arasında en fazla öne çıkan konu ise karma eğitim oldu. Okullarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik sınıflarda yapılacak düzenlemelerin yanı sıra bir kısım öğrencinin evde online eğitim alırken, bir kısmının ise yüz yüze eğitim göreceği değerlendiriliyor. Kurban Bayramı'nın okulların açılışından önceye denk gelmesi de bu durumu biraz daha muğlaklaştırıyor.

OKULLAR İÇİN ERKEN DİYEMEYİZ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Okulların açılış tarihi için erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye'de dahil tüm ülkelerde okulların açılmasına yönelik uygulamaların en zor karar olduğunu belirtti. Ceyhan "Okullardaki dezavantaj bulaşan çocukların çoğu hafif ve belirtisiz geçirdiği için farkına varamıyorsunuz. O çocuk evde daha riskli ağır seyredebilecek, yaşı yüksek, kronik hastalığı olan birine bulaştırdığı zaman anlayabiliyorsunuz bu da tedbir almanızı geciktiriyor. Hangi okul olduğunu bulup tedbir aldığınızda bulaşın üzerinden ay geçmiş oluyor. O yüzden okulların açılması her ülkede en zor karar verilen konulardan biri. Bir ülkede salgın başladığında ilk kapatılan yerlerden biri okul oluyor. Türkiye'yi düşünürseniz 18 milyon kişiden bahsediyoruz. Bunları kontrol etmek kolay değil" dedi.

SINIFLARDA 2 METRE MESAFE GEREK

Okullar açıldığında sınıflarda alınması gereken tedbirlere de değinen Bilim Kurulu üyesi, karma eğitimden söz edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belli tedbirler alınacaktır ancak bu tedbirleri almak da kolay değil. Sayın Milli Eğitim Bakanının konuşmalarından anladığım kadarıyla karma eğitim uygulanacak gibi görünüyor. Bilim Kurulu önerilerinde 1 metre bir mesafeden bahsediliyor. Bu hiç güvenli olmayan bir mesafe.

1.5 metreden aşağısı tehlikeli. Hele de bir de çocuk maskesini çıkaracaksa bu mesafenin 2 metre olması lazım. Sınıfların çok iyi bir şekilde havalandırılması lazım. Giriş çıkışların çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Bu da ancak sınıfları ikiye, üçe bölerek karma eğitimde bir kısmı internetten bir kısmı okulda yüz yüze yapılabilir. Birçok zorluğu olan ve karar vermekte zorlanılan bir konu. Şu anda dünyada ülkelerin tartıştığı konular arasında birinci sırada."

DAHA İYİ OLACAĞININ GARANTİSİ YOK

En zor karar verilecek konuların başında eğitim sistemi geldiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan "Okullar için açılış tarihi olarak açıklanan tarih konusunda erken diyemiyoruz çünkü geç dediğiniz bir tarihte bundan daha iyi olacağının garantisi yok. Virüsün mutasyon riski var. Salgının iki seneden önce bitme ihtimali çok yüksek. Bir dönem ara verilmesi de çok zor. Çocukları evde bırakacak olan çalışan anne ve baba açısından o da zor. Üzerine çok çalışılması gereken bir konu. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Çalışma Bakanlığından eğitim ve tıp fakültelerinden grupların çok sıkı bir şekilde çalışıp bir arada karar vermesi gereken bir konu. Bence en zor karar verilecek konu bu" diye konuştu.

ÇOCUKLARINIZA DOĞRUYU ÖĞRETİP ÖRNEK OLUN

Koronavirüs salgını ile online eğitime geçen ve Haziran ayında kapatılan okulların bu ay sonunda yeniden açılması planlanıyor. Bu süreçte çocuklarını okula gönderecek ailelere uzmanlar tavsiyelerde bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Akça "Hem sosyal, hem ruhsal, hem de ekonomik açıdan geri dönüşü olmayan yıkımlara sebebiyet vermemesi için, çocuklarımız yeniden okullarına dönecekler, dönmeliler" diyerek şunları söyledi: "Çocuklarınıza doğruyu gösterip, örnek olacaklar siz anneler ve babalarsınız. El yıkamanın ve sosyal mesafenin önemini asla küçümsemeyin. Unutmayın ki çocuklarınız sizin söylediklerinizden çok, yaptıklarınızı taklit ederler. Çocuklarınızı korkutmadan doğru bilgilerle aydınlatın, kendilerini ve çevrelerini korumalarını sağlayın. Hep beraber bu sayede başaracağız. Bilimin ışığında, gerçek bilim adamlarına güvenerek, yeni normalimize döneceğiz."