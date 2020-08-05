1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı

3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
 05 Ağustos 2020 09:22
Yazdır
3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı

KONYA

Ortakaraören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahalle Muhtarı Ayşe Demir, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek, mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığını belirtti.

Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerinin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen uyarılarda bulunduklarını aktaran Demir, "Seydişehir Belediyemize ait ekipler tarafından iş makineleri ile mahallemize giriş çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. 7 gün boyunca mahallemizin ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak." dedi.

KARS

Öte yandan Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Digor ilçesinin Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, beldeye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E'nin (40) Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İslahiye'de, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.H.E'nin temaslı olduğu Elbistanhöyüğü Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 59 kişi karantinaya alındı.

Mahalledeki evler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Jandarma, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan evlerde yaşayan vatandaşlarla Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin ilgilendiğini kaydetti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
115 üründe gümrük vergisine düzenleme
05 Ağustos 2020 09:44		 500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
05 Ağustos 2020 09:42
İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi
05 Ağustos 2020 09:40		 'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'
05 Ağustos 2020 09:38
Resmi Gazetede iki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:08		 17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:04
127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede
05 Ağustos 2020 08:04		 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı
04 Ağustos 2020 23:25
İçişlerinden 'halı saha' açıklaması: Rehber hazırlanıyor
04 Ağustos 2020 18:08		 TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
04 Ağustos 2020 17:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - İşte sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet10:21 - Borsa, güne yükselişle başladı10:17 - 'Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor' uyarısı10:11 - Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu10:10 - 'Neden eski sevgilimle buluşuyorsun' dedi bıçakladı10:09 - İntihar edeceğini söyledi polis ve itfaiye alarma geçip kapıyı kırdı
10:02 - Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonundan umutluyum10:02 - 'Kaptan, yapmak istediği şaka ile ailemin kasten ölümüne sebep oldu'10:00 - Kariyer merkezine sosyoloji mezunu şartlı ilan!09:49 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 704 bini geçti09:48 - Altın rekor kırarken dolar ne durumda?09:47 - Bolu'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
09:44 - 115 üründe gümrük vergisine düzenleme09:43 - Fransız Le Figaro: Erdoğan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti09:42 - 500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak09:40 - İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi09:38 - 'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'
09:22 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Gram altın 450 TL sınırını aştı
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Ankara'da korona vakaları 3 rakamlı sayılara çıktı
Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
domates peynir ekmek 1
tuğba ekinci 1
masterchef 2
gözü açık gitmek 2
kapya biber 1
04.08.2020 malatya depremi 1
kıraathane 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
mustafa kapı 1
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam