3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
|05 Ağustos 2020 09:22
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KONYA
Ortakaraören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Mahalle Muhtarı Ayşe Demir, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek, mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığını belirtti.
Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerinin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen uyarılarda bulunduklarını aktaran Demir, "Seydişehir Belediyemize ait ekipler tarafından iş makineleri ile mahallemize giriş çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. 7 gün boyunca mahallemizin ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak." dedi.
KARS
Öte yandan Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Digor ilçesinin Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, beldeye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E'nin (40) Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İslahiye'de, Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Hastanede tedavi altına alınan İ.H.E'nin temaslı olduğu Elbistanhöyüğü Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 59 kişi karantinaya alındı.
Mahalledeki evler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Jandarma, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.
Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan evlerde yaşayan vatandaşlarla Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin ilgilendiğini kaydetti.
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