Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli 3 sayılı cetvele göre yükseköğretim kurumlarında rektörlerin görev süresi 4 (dört) yıl olarak belirlenmiştir.

Rektörlük seçimlerinin kaldırılması ve akabinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte atamaların doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanması sonucunda, Rektör atamalarında görev süresine ilave olarak ek bir süre de "atamayı bekleme dönemi" kendiliğinden verilmiş olmaktadır. Mezkür Kararnameye göre dört yıl görev yapması istenilen Rektörlerin yerine yeni atamaların oldukça geç yapılması, görevdeki rektörlerin süresini dört yıl altı ayı aşan sürelere kadar ulaştırmaktadır. Burada ki esas sorun atama işleminin gecikmesinden değil, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör adaylığı ilanını Rektörlerin görev süresinin bitimine yakın bir tarihe denk getirmesinden kaynaklanmaktadır.

Genel olarak süreli göreve atananların görev süresi dolduğunda yeni bir atama yapılıncaya kadar, günlük rutin işler harici önemli kararlara imza atmadıkları gözlenen bir durumdur. Kuruma yeni atanacak üst yöneticinin izleyeceği politika ve buna göre alacağı kararların işleyişine sağlıklı bir imkan vermek için doğal ve etik olanı da budur .

Ancak, bu durum ülkemizde maalesef bizim ifade ettiğimiz gibi yürümüyor ! Özellikle akademik personel alımları Rektör ataması sürecine giren üniversitelerde hız kazanmakta (Bknz: Rektörlük Seçim Sürecinde Olan Üniversitelere Ait 22 ilan) tahsis edilen kadroları/kontenjanları bir an önce kullanma telaşı yaşanmaktadır. Bununla birlikte kurum içinden yükselme sözü verilmiş ve Rektörlük görev süresince Hocamıza yardımlarını (?) esirgememiş idari personel giderayak sınavsız yükselme araçları ile taltif edilmektedir.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan başvurular sonucunda önümüzdeki günlerde/aylarda, "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi" olmak üzere toplam 17 devlet yükseköğretim kurumuna Rektör ataması Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecektir.

Yukarıda sıralanan üniversitelerin büyük bir çoğunluğunun YÖK tarafından yapılan rektör adaylığı duyurusunda sonra ilana çıktığını ve hatta bu kısa süre içerisinde üç kez ilana çıkan üniversitelerin dahi bulunduğunu görüyoruz. Örneğin, ikinci döneminin sonuna 06 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla gelecek olan Çukurova Üniversitesi Rektörünün bu kısa zaman dilimi içerisinde üç kez akademik personel alım ilanına çıkması yasal olarak uygun olsa bile, etik açıdan doğru bir durum değildir.

Rektörlük seçim süreçlerinin olduğu dönemlerde, YÖK tarafından alınan ilke kararı gereğince seçime altı ay kala bu üniversitelerde kadro izinleri durdurulur, bu süre zarfında rektörlerin ilana çıkmasına kısmen izin verilmezdi. Ancak, seçimlerin kalkması ile birlikte bu uygulamada rafa kalkmış oldu.

Sonuç olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının rektörlük atama süreçlerinde başvuru alma ve Cumhurbaşkanlığına sunma mekanizması olması bakımından atama işlemlerinin belirli bir takvim dahilinde görevde olan rektörlerin görev süreleri sona ermeden yapılmasını sağlamalıdır.

REKTÖRLÜK ATAMA SÜRECİNDE OLAN ÜNİVERSİTELERİN İLANLARI

1- Karadeniz Teknik Üniversitesinin 24 Haziran 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Çukurova Üniversitesinin 24 Haziran 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3- Atatürk Üniversitesinin 25 Haziran 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4- Trakya Üniversitesinin 25 Haziran 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5- Gazi Üniversitesinin 26 Haziran 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

6- Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 30 Haziran 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7- Atatürk Üniversitesinin 02 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 08 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

9- Çukurova Üniversitesinin 09 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

10- Gazi Üniversitesinin 13 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

11- Ankara Üniversitesinin 13 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

12- Akdeniz Üniversitesinin 13 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

13- Çukurova Üniversitesinin 14 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

14- Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 20 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

15- Çukurova Üniversitesinin 21 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

16- Yıldız Teknik Üniversitesinin 22 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

17- Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 25 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

18- İstanbul Teknik Üniversitesinin 27 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

19- Trakya Üniversitesinin 29 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

20- İnönü Üniversitesinin 29 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

21- Ankara Üniversitesinin 30 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

22- İstanbul Teknik Üniversitesinin 30 Temmuz 2020 tarihli öğretim elemanı alım ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.