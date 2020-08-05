'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, "Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir" dedi.

TÜRKİYE'NİN 'R' DEĞERİ

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, "Türkiye'nin R değeri 1'in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1'in üzerine çıktı. 'R değerinin 1'in üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir" diye konuştu.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDAKİ DEĞİŞİKLİK

Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, "Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine koyuldu" dedi.

Türkiye'deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, "Türkiye'de 2 aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. 4-6 ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS GRİPLE KARIŞACAK"

Prof. Dr. Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile koronavirüsün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs grip benzeri bir tablo yapıyor. Bu nedenle tabi ki de mevsimsel grip ile karışacak. Bunun karışmaması için mümkün olduğu kadar grip aşısının olunması gerekir. Koronavirüs ile mevsimsel gribi birbirinden çok önemli ayıran şeyler yok. Ama koronavirüsün yaptığı enfeksiyonda özellikle tat ve koku almada bozukluk meydana geliyor. Bu gripte de meydana geliyor ama koronavirüs enfeksiyonlarında daha fazla oluyor. Koronavirüs ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyen bir hastalık. Kendilerinde grip benzeri bulgular olan insanların müracaat edip bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir."