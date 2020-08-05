1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir" dedi.
 05 Ağustos 2020 09:38
Yazdır

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, "Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir" dedi.

TÜRKİYE'NİN 'R' DEĞERİ

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, "Türkiye'nin R değeri 1'in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1'in üzerine çıktı. 'R değerinin 1'in üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir" diye konuştu.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDAKİ DEĞİŞİKLİK

Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, "Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine koyuldu" dedi.

Türkiye'deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, "Türkiye'de 2 aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. 4-6 ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS GRİPLE KARIŞACAK"

Prof. Dr. Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile koronavirüsün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs grip benzeri bir tablo yapıyor. Bu nedenle tabi ki de mevsimsel grip ile karışacak. Bunun karışmaması için mümkün olduğu kadar grip aşısının olunması gerekir. Koronavirüs ile mevsimsel gribi birbirinden çok önemli ayıran şeyler yok. Ama koronavirüsün yaptığı enfeksiyonda özellikle tat ve koku almada bozukluk meydana geliyor. Bu gripte de meydana geliyor ama koronavirüs enfeksiyonlarında daha fazla oluyor. Koronavirüs ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyen bir hastalık. Kendilerinde grip benzeri bulgular olan insanların müracaat edip bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
115 üründe gümrük vergisine düzenleme
05 Ağustos 2020 09:44		 500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
05 Ağustos 2020 09:42
İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi
05 Ağustos 2020 09:40		 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 09:22
Resmi Gazetede iki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:08		 17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:04
127 general ve amiral ataması Resmi Gazetede
05 Ağustos 2020 08:04		 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı
04 Ağustos 2020 23:25
İçişlerinden 'halı saha' açıklaması: Rehber hazırlanıyor
04 Ağustos 2020 18:08		 TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
04 Ağustos 2020 17:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:55 - İçişleri bayram trafiğinde kazaların bilançosunu açıkladı10:32 - İşte sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet10:21 - Borsa, güne yükselişle başladı10:17 - 'Teknolojiyi kontrolsüz kullanan çocuklar obez oluyor' uyarısı10:11 - Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu10:10 - 'Neden eski sevgilimle buluşuyorsun' dedi bıçakladı
10:09 - İntihar edeceğini söyledi polis ve itfaiye alarma geçip kapıyı kırdı10:02 - Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonundan umutluyum10:02 - 'Kaptan, yapmak istediği şaka ile ailemin kasten ölümüne sebep oldu'10:00 - Kariyer merkezine sosyoloji mezunu şartlı ilan!09:49 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 704 bini geçti09:48 - Altın rekor kırarken dolar ne durumda?
09:47 - Bolu'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı09:44 - 115 üründe gümrük vergisine düzenleme09:43 - Fransız Le Figaro: Erdoğan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti09:42 - 500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak09:40 - İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi
09:38 - 'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Gram altın 450 TL sınırını aştı
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Ankara'da korona vakaları 3 rakamlı sayılara çıktı
Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 1
masterchef 2
gözünü çizmek 1
serkan kırıntılı 1
gözü açık gitmek 2
erkenden uyumak 2
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
Eşine kafa atan adam 1
domates peynir ekmek 1
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam