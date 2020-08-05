İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıkladı. İBB Denetim Raporu'nda da; İBB'nin ailelerin yardım kartlarına süt bedeli yüklemediği, 61 adet araç ve yüzlerce personelin süt dağıtımında görevlendirildiği hatırlatılarak, "2.5 aylık şovun süt bedeli dışında belediyeye ilave maliyeti 2 milyon 407 bin 316 TL'dir" denildi. Raporda; İstanbul'da dağıtılacak sütün ihale yapılmaksızın 8 milyon 835 bin TL+KDV bedelle İzmir'de faaliyet gösteren S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden mal alımı sözleşmesiyle alındığı, süt alımının ihaleden istisna kapsamında olmadığına dikkat çekildi.

Raporda 2019 yılı "İstanbul Halk Süt Projesi Yağlı Uzun Ömürlü İçme Sütü Mal Alımı İşi" kapsamında gerçekleşen maliyetler şöyle sıralandı:

İhale Bedeli: 8 milyon 835 bin TL+KDV Alınan süt miktarı: 2 milyon 325 bin litre.

15 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arası 2,5 aylık dönem maliyeti:

61 adet süt dağıtım aracının tükettiği yakıt miktarı: 434 bin 152 TL.

Süt dağıtım araçlarında görevli 61 şoförün belediyeye olan maliyeti: 826 bin 974 TL.

Süt dağıtımında görevli 61 sosyal çalışmacının belediyeye olan maliyeti: 691 bin 740 TL.

Süt dağıtımında kullanılan 61 aracın kiralanma maliyeti: 332 bin 450 TL.

Süt dağıtımında kullanılan 61 aracın giydirilme maliyeti: 122 bin TL.

SÜT BEDELİ DIŞINDA 2,5 AYLIK MALİYET: 2 milyon 407 bin 316 TL.

3.5 LİRALIK SÜTE 8 LİRA ÖDENİYOR

KANUNA RAĞMEN İHALESİZ VERİLDİ

Raporda ihale ile verilmesi gereken alımın, usulsüz olarak ihalesiz verildiği kaydedildi. Diğer taraftan İBB'nin litresi 8 liradan aldığı aynı nitelikteki sütün piyasadaki litre fiyatı şöyle:

Birşah Süt Yağlı (1 Litre) 3.50 lira.

Migros Yağlı Süt (1 Litre) 3.60 lira.

İçim Süt Light (1 Litre) 3.95 lira.

Torku Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

Pınar Süt Yarım Yağlı (1 Litre) 4.75 lira.

İçim Süt Laktozsuz (1 Litre) 5.45 lira.

Pınar Süt Yağlı (1 Litre) 5.95 lira.