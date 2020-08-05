500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak

İstenmeyen ticari mesajlarda şikayet sayısının 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalarına başlanan ve alt yapısı tamamlanan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'nin uygulanmasına sayılı günler kaldı. 1 Eylül itibariyle zorunlu hale gelecek sistem üzerinden onayı bulunmayın hiç bir alıcıya ticari mesaj ve e-posta yollanamayacak. Vatandaş ise İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden hangi firmalara onay verdiğini görebilecek ve istediğinde bu onayları iptal edebilecekken, şikayet süreçlerini de bu sistem üzerinden yönetebilecek.

Vatandaşı bir dönem canından bezdiren, yapılan düzenlemeler ile kısmen de olsa sona eren ancak bir türlü önüne geçilemeyen ticari mesaj ve e-postalara yönelik yeni bir döneme giriliyor.

Ticaret Bakanlığı, şikayet sayısı 500 bini aşınca ticari mesajlarda aracı bir sistem üzerinden mesaj ve e-posta yollanmasını sağlayacak bir düzenlemenin startını yılbaşında verdi.

Ocak ayında yayımlanan yönetmelik ile 1 Eylül'de hayata geçirilecek uygulamanın alt yapısı tamamlandı.

Düzenleme kapsamında vatandaşa artık ticari ileti göndermek isteyenler Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kaydolacak. Sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ise ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Vatandaş ise sistem üzerinden hangi firmalara onay verdiğini görebilecek ve istediğinde bu onayları iptal edebilecek.

1 EYLÜL'E KADAR SÜRE TANINDI

Uygulama kapsamında vatandaşa ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aldıkları onayları yüklemeleri için 1 Eylül'e kadar süre tanındı.

Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların yüklendiği ve 1/12/2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının kullanılabileceği bilgisini içeren iletiler gönderilmeye başlanacak.

Alıcılar, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilen onayları 1/12/2020 tarihine kadar kontrol edebilecekken, bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler ise onaylı kabul edilecek.

3 GÜNDE YÜKLENMESİ ZORUNLU OLACAK

İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya ait olacakken, alınan onayların ise üç gün içerisinde sisteme yüklenmesi zorunlu olacak.

İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak.

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme yüklenmesi gerekirken, 1 Eylül öncesinde alınan onayları belgeleyen imzalı formların sisteme yüklenmesine ise gerek olmayacak. Hizmet Sağlayıcılar, bu onayları sisteme "beyan" usulünde de yükleyebilecek.

İYS'ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerinin gönderimi ise mümkün olmayacak.

AD VE SOYAD YER ALABİLECEK

Sesli aramada; tacirler, ticaret unvanına, esnaf, adı ve soyadına yer verebilecek. Hizmet Sağlayıcı, ilaveten firma veya marka ismi gibi bilgilere de yer verebilecek ayrıca ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS'ye bildirmekle yükümlü olacak. Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilecek. Şikayet başvuruları, İYS üzerinden ön incelemeyle değerlendirilecek.

ŞİKAYETLERE 15 GÜNDE YANIT!

Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikayet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlayacakken, gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla ise yükümlü olmayacak.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİTEMİ (İYS) NEDİR?

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemi olarak tanımlanıyor.

Kenan Biter