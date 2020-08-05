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115 üründe gümrük vergisine düzenleme

Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
 05 Ağustos 2020 09:44
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115 üründe gümrük vergisine düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre ek gümrük vergileri yeniden düzenlenen ürün grupları

Paraguay çayı, meyan kökü hülasaları, Kakao tozu, mayalar, soslar, çikletler, boğaz pastilleri, helva ve lokumlar, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, makarnalar, mısır gevreği, Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik ürünlerinden oluşuyor.

Ürün gruplarının ithalatında uygulanacak ek gümrük vergisi oranları, ülke ve ülke gruplarına göre yüzde 0 ila yüzde 20 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, Şili, İran, İsrail ve Arnavutluk'tan söz konusu ürünlerin ithalatının bazılarına da sıfır gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler içinde çikolata, makarna, pastacılık ürünleri, maya, helva, kahvaltılık gevrekleri ve kakao ürünleri bulunuyor.

Taze (yeşil) sarımsak, kuru sarımsak, kabuklu, kabuksuz ceviz, taze muz, kurutulmuş muz, siyah ve yeşil çay, çerezlik ayçiçeği gümrük vergileri düşürüldü.

Cumhurbaşkanının İthalat Rejimi Kararına Ek Kararına göre, taze (yeşil sarımsak ve kuru sarımsakta yüzde 49,5 olan gümrük vergisi yüzde 5'e, diğer bazı sarımsaklarda yüzde 19,5'den yüzde 2'ye, kabuklu ve kabuksuz cevizde yüzde 15'den yüzde 4'e indirildi.

Muzda yüzde 145,8, yeşil ve siyah çayda yüzde 145 olan gümrük vergisi yüzde 7'ye düşürüldü.

Çerezlik ayçiçeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANAN ÜRÜNLER

Paraguay çayı, meyan kökü ürünleri, kakao toz ve ürünleri, kültür mayaları, bira mayaları, kabartma tozları, çikolata, helva, kaynatılmış tatlı ve karamaller, sakızlı ve jöleli şekerlemeler, boğaz pastili, öksürük şekerleri, fındıklı drajeler, şekerleme tabletleri, fondan, lokum türleri, pasta, büskivi ve ekmekçilik mamulleri, makarnalar, kahvaltılık gevreklerde bazı istisnai ülkeler dışında gümrük vergisi sıfırlandı.

Gümrük vergileri bu ürünlerde yüzde 5,1 ile yüzde 94,3 arasında değişiyordu. Birkaç üründe ise gümrük vergisi yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanıyordu.
Memurlar.Net
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