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Bolu'da otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Bolu'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
|05 Ağustos 2020 09:47
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Alınan bilgiye göre, Mehmet S'nin (32) kullandığı 28 AAF 962 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda önünde seyreden Ömer Y. (42) idaresindeki 66 LR 345 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine (74), Ömer (58) ve Büşra Artul'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Mehmet S, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.
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