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Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonundan umutluyum

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüsünde bekledikleri ikinci dalga ve aşı çalışmaları ile ilgili açıklamalar yaptı.
 05 Ağustos 2020 10:02
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Prof. Dr. Taşova, insan üzerinde denemelere başlanan corona virüsü aşısı için beklenen 18-24 aylık sürenin virüsle ilgili bilgi ve verilerin artmasıyla birlikte kısaldığını ve bu yıl sonundan umutlu olduklarını kaydetti. Taşova, asıl önemli olanın aşının içindeki antikorların koruyuculuk seviyesi ve süresi olduğuna dikkat çekti.

Aşıdaki antikorun oluşup, koruyucu seviyeye ulaşıp ulaşmadığı, bunun ne kadar sürdüğü ve ne sıklıkla uygulanması gibi konularda çalışmaların sürdüğünü, ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Taşova, "Aşı için ilk başlarda 18-24 ay gibi bir süre diyorduk. O sürenin giderek artık daha da kısaldığını görüyoruz. Bu tabi ki enfeksiyonun ve pandeminin aciliyetinden kaynaklanıyor. Ancak ben aşıdan ümitliyim" dedi.

'KİTLE AŞILAMASI HENÜZ UZAK'

Aşı çalışmalarının hız kazandığını ancak kitle olarak aşılamanın henüz uzak olduğunu söyleyen Taşova, şöyle konuştu:

En iyi ihtimalle bu yılın sonu aşı ile ilgili iyi haberler olacak. İnsanlara denenmeye başlandı. Onların sonuçları olacak. Yine bilgilerimiz olacak. Kitle olarak aşılama ne zaman başlar o biraz daha uzak.

AŞI KAÇ KEZ TEKRARLANACAK?

Aşının gelmesinin ardından en önemli noktanın koruyuculuk seviyesi ve süresi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "İlk çalışmalarda bazı virüsün vücut yapılarına karşı oluşan antikorların 3 ay en fazla dayandığını gösteriyordu. Sonra seviyeleri iniyordu. Hala o çalışmaların devamını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

'İKİNCİ DALGA EYLÜL'DE BEKLENİYOR'

Eylül ayı gibi ikinci dalganın beklendiğine işaret eden Taşova, "İkinci dalga, artmasıyla olacak. Eylül-Ekim ve ondan sonrasında da bekliyoruz. Özellikle korunma yöntemlerinin sosyal mesafe, maske, el hijyeni gibi önlemlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

Bunlar ne kadar aksarsa o dalganın piki de en üst seviyeye çıkışı da o kadar fazla olacaktır. Şu an dalgalanmalar halinde gidiyoruz. Bir artıyor, bir azalıyor. Tamamen kontrol önlemlerinin sıkılığıyla ve kişilerin kendilerini korumasıyla alakalı olarak gidiyor" diye konuştu.
DHA
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