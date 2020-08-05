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Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu

Diyarbakır'da yaşayan 2 çocuk annesi Gurbet S., telefonuna gelen 'Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle' mesajlı linki tıklamasıyla hayatının şokunu yaşadı. Telefon dolandırıcılarının hedefi olan talihsiz kadın, mesajı tıklamasıyla çocuğu için bankada biriktirdiği paradan oldu.
 05 Ağustos 2020 10:11
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Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu

Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.'nin cep telefonuna 2 Temmuz'da bir mesaj geldi. Mesajda, 'Bayram'a özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle' yazılı link yer aldı. Linki tıklayan Gurbet S., e-devlet hesabına yönlendirildi. Ne olduysa o an oldu. E-devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı. Gece yarısı telefonuyla oynayan Gurbet S., telefonun birden kapandığını ve bir gün boyunca kapalı kalıp açılmadığını ileri sürdü. Telefonuna format attıktan telefonunu açan Gurbet S., hesabını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunun geleceği için biriktirdiği 4 bin 500 lirasından olduğunu öğrenen Gurbet S., karakolun ve bankanın yolunu tuttu. Şikayetçi olan talihsiz kadın, yetkililerin ve bankanın kendisine yardımcı olması çağrısında bulundu.

"Gece saat 02.00 sularında telefonla uğraşırken, telefonum birden kapandı"

2 çocuk annesi 25 yaşındaki Gurbet S., 2 Temmuz'da kendisine mesaj geldiğini, mesajda 'Bayrama özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle' yazıldığını söyledi. Mesajda bulunan linki tıkladığında e-devlet sayfasının çıktığını aktaran Gurbet S., "Orası çıkınca güvenilir bir site olduğunu düşündüm. Direkt e-devlet şifremi girdim. Orada birkaç şey çıktı anlamadım. Direkt pandemi sayfasına girdim. Ondan sonra olumsuz bir cevap alınca kapattım telefonu. Ondan sonra telefonumu hiç kurcalamadım. Gece saat 02.00 sularında telefonla uğraşırken, telefonum birden kapandı. Açmaya çalıştım, açılmadı. Ben şarjı bitmiştir diye kapattım. Sabah olunca telefonumu şarja taktım, şarjda almadı ve telefonum çok ısınmıştı. Bir gün boyunca telefonum kapalıydı. Kapalıyken bana gelen mesaj rehberimdeki herkese giden kişilerin de rehberine gönderilmiş" dedi.

"Hesabıma girdim paranın kalmadığını gördüm"

Telefonuna format attığını ifade eden Gurbet S., "Telefonumu açınca direkt ilk işim hesabıma girmek oldu. E-devlete girdim, hiç bir şey olmamış, param duruyor. Direkt banka hesabıma girdim. Orayı açınca hesabımda para kalmadığını gördüm. 4 bin 500 lira civarında bir param vardı orada. Bankayı aradım hemen kart işlemleri yaptım, iptal ettim. Hemen polisi aradım, polis beni emniyet müdürlüğüne yönlendirdi. Oraya gittim, polisler dilekçe işlemleri yapıp, sorguya aldılar. Bankaya gittim orada dilekçe verdim. Böyle bir mağduriyetimin olduğunu söyledim. Şu anda da dekontu elimde duruyor. Banka ise bana zaman verdi. '1 ay, bir kaç ayda sürebilir' dedi bu soruşturmanın. Beklemedeyim, bu para benim çok önemli, çocuğumun geleceği için biriktiriyordum. Böyle de olunca mağduriyetimi yetkililere bildiriyorum. Mümkün mertebede yardımcı olmalarını istiyorum. Vatandaşlara çağrım, herhangi bir mesaja itibar etmesinler, televizyonda bir şey çıkmadığı sürece bu tür şeylere inanmasınlar, dolandırıcılar var. İşlerini ustalıkla yapıyorlar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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