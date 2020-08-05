İşte sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet
Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay şirketi Virgin Galactic, sesten üç kat hızlı giden süpersonik jetin tasarımını paylaştı.
|05 Ağustos 2020 10:32
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Ünlü milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu uzay şirketi Virgin Galactic, süpersonik jet modelinin tasarımını paylaştı.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Virgin Galactic'in Boeing ve Rolls-Royce'un desteğiyle geliştireceği yeni jet, ses hızının üç katına çıkabilecek.
9 ila 19 yolcuya ev sahipliği yapacak olan model 18 bin kilometre irtifada uçacak. Bu yükseklik, bugün kullanımda olan ticari uçakların çıkabildiğinin yaklaşık iki katına denk geliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu modelin konsept incelemesini NASA temsilcileriyle işbirliği içinde yürütüldü.
Aynı açıklamada proje kapsamında Federal Havacılık İdaresi'yle de beraber çalışıldığı bilgisinin altı çizildi.
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