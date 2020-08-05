Temmuz ayında 105 teröristi etkisiz hale getirildi

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|05 Ağustos 2020 10:48
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Kütahya'nın Simav ilçesindeki 'Kurban Bayramı' denetim raporlarında, trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşın olmadığı belirtildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 5 gün boyunca İçişleri Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Kaymakam Halim, "İçişleri Bakanlığı'nın son dönemlerde aldığı yoğun önlemler sayesinde bayramlar trafik kazalarıyla özdeş olmaktan çıkıyor. Kurban Bayramı denetimlerine trafik branşlı personelin yanı sıra tüm branşlardan kolluk personeli de katıldı. ' Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyaları çok olumlu sonuçlar verdi. İlçemizdeki 5 günlük bayram tatili sürecinde, polis bölgesinde 2, jandarma bölgesinde 4 olmak üzere toplam 6 trafik kazasında 10 kişi hafif yaralandı, hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı. Denetimlerde 12 araç trafikten men edilirken, 71 araç ve kişiye 39 bin 841 TL trafik para cezası uygulandı" dedi.
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