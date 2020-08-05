Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamada, 100 kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamanın, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklandığı ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI FEHMİ: PATLAMANIN SEBEBİ AMONYUM NİTRAT

Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Mohamed Fehmi, yerel televizyon kanallarına verdiği demeçte patlamanın sebebinin limanda depolanan büyük miktarlarda amonyum nitrat olduğunu söyledi.

HASTANELERİN PARK ALANINDA YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgede bulunan Kızıl Haç yetkilileri, yüzlerce yaralı olduğunu ve hastanelerin doluluktan dolayı birçok hastayı hastanelerin bahçesinde veya park alanlarında tedavi edildiğini açıkladı.

Patlamadan önce başlayan yangına müdahale eden itfaiyecilerden haber alınamadığı açıklandı. Olay yerine gelen Beyrut Valisi Marwan Abboud, gazetecilere bilgi verirken gözyaşlarına boğuldu. Abboud, "Yangınla savaşmaya geldiler ve sonra kayboldular. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Onları aramak için buradayız" dedi. Vali gözyaşları içinde "Bu bana Japonya'da, Hiroşima ve Nagazaki'ye olanları hatırlatıyor. Bu ulusal bir felaket" ifadelerini kullandı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya açıklama yapan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu.

Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.