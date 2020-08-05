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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının soru hırsızlığı gerekçeli kararda

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, 17/25 Aralık kumpasında görev alan eski komiser yardımcısı hakkında, terör örgütü üyeliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, sanığın sınav sorularının sızdırılmasında "kuvvetli şüpheli" olduğu bilgisi yer aldı
 05 Ağustos 2020 11:18
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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının soru hırsızlığı gerekçeli kararda

- Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, 17/25 Aralık kumpasında görev alan eski komiser yardımcısı hakkında terör örgütü üyeliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, sanığın sınav sorularının sızdırılmasında "kuvvetli şüpheli" olduğu belirtildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince, eski komiser yardımcısı Ekrem Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ve soru hırsızlığı nedeniyle "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay verilen hapis ve 1680 lira para cezasının gerekçesi tamamlandı.

Sanığın 17/25 Aralık kumpası sürecinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesinde çalıştığı, operasyonda görev aldığı, daha sonra ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ancak yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartına fotoğrafını yapıştırarak kullandığı ve uzun bir süre kaçak yaşadığı belirtilen kararda, Ekrem Ç'nin Aralık 2018'de gözaltına alınırken telefonunda bir şeyler silmeye çalıştığı anlatıldı.

Gerekçeli kararda, sınav sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin, "Stratejisi ve hareket tarzı itibarıyla gizliliğe ve tedbire azami derecede önem veren bu örgütün sınav sorularının sızdırılması gibi önemli ve kamuoyu nezdinde örgüt aleyhine rahatsızlık yaratacak bir konuda tedbirsiz davranması düşünülemez. Çalınan ve dağıtılan sınav sorularının örgüt tarafından tam güven duyulan örgüt üyeleri dışındaki kişilere, hatta örgüte yeni katılmış sempatizan konumundaki kişilere dahi verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle sınav sorularını önceden aldığı kesin olarak tespit edilen kişilerin FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, FETÖ'nün Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularını sızdırmasına ilişkin bilirkişi raporlarına da yer verildi.

Sınavda çıkan soruların zorluk derecelerinin karşılaştırıldığı, soruların kolay, orta, zor ve çok zor olarak tasnif edildiği, zor ve çok zor, hatalı ya da iptal edilen sorularda adayların tek şıkta birleşmelerinin imkansız olduğu vurgulanan raporda, özellikle idare tarafından iptal edilen 5. soruda "C" şıkkı dışında bir seçeneğin işaretlenmesi gerekirken şüphelilerin tamamının "C" şıkkını işaretlemelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Yine bilirkişi analizinde bu kişilerin "kuvvetli", "orta", "zayıf" şüpheli ve "şüpheli olmayanlar" şeklinde sınıflandırıldığına dikkati çekilen kararda, sanığın ise "kuvvetli şüpheli" kategorisinde yer aldığı vurgulandı. Kararda, "Tüm bu sebeplerle, sanığın 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularını önceden alarak hileli hareketlerle ve haksız şekilde sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip sıralamada diğer adayların önüne geçtiği, bu şekilde elde ettiği sınav sonuç puanları ile haksız şekilde polis memuruyken komiser yardımcısı olarak atandığı, birden fazla kez polis memuruyken aldığı maaştan komiser yardımcısı olarak daha fazla maaş alarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- ByLock şifresi TC numarası

Ayrıca sanığın ByLock kullanıcısı da olduğu, kullanıcı adının "Acem", şifresinin ise ismiyle TC numarasının ilk 6 hanesinden oluştuğu kaydedilen kararda, "Sanığın kullanmış olduğu ByLock programı irtibat analizi ile sabit olduğu ve CGNAT bilgileri ile HTS kayıtlarının örtüştüğü görülmüştür." ifadesi yer aldı.

Gerekçeli kararda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İ.C'nin ifadesinde de sanığın "dershane olayları" sonrasında örgüt içerisinde kaldığı ve mesleki kariyerinde ilerlediği belirtildi.

Kararda, sanığın FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya hesabında da artış olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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