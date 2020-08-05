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SBÜ'yü tercih edecek ilk 1000'deki öğrencilere 3 bin TL'ye kadar burs

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak, 2020 YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin, 501-1000'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık 1000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık
 05 Ağustos 2020 11:20
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SBÜ'yü tercih edecek ilk 1000'deki öğrencilere 3 bin TL'ye kadar burs

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesini tercih edecek 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini bildirdi.

Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesini sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri desteklemek için çaba harcadıklarını ifade eden Erdöl, şöyle konuştu:

"Başkanlığını yürüttüğü Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine (SAHADER) gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak, 2020 YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin, 501-1000'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık 1000 lira üstün başarı bursu verme kararı aldık."

- "Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı"

Erdöl, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olan SBÜ, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Trabzon ve Adana'da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıkmaktadır." dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Erdöl, bu nedenle kaliteli, bilinçli öğrencileri üniversiteye çekmek ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyledi.

Erdöl, öğrencileri SBÜ'yü tercih etmeye davet ederek, burs ve yurt imkanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz.

Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunuyor. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz."
Anadolu Ajansı
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