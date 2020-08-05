1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dicle Üniversitesinde bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesi ihraç edildi

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: Soruşturmalar sonucu DÜ'de bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesi FETÖ'den ihraç edildi. Bunlar profesör, doçent, yardımcı doçent gibi akademik kadroda olan insanlardı
 05 Ağustos 2020 11:33
Yazdır
Dicle Üniversitesinde bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesi ihraç edildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yürütülen soruşturmalar sonucu üniversiteden bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesinin ihraç edildiğini belirterek "Bunlar profesör, doçent, yardımcı doçent gibi akademik kadroda yer alan insanlardı." dedi.

Rektör Gül, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinerek bu girişimden bir ay sonra göreve başladığını söyledi.

Göreve geldiğinde DÜ rektörü, rektör yardımcıları, genel sekreteri, bazı daire başkanları ve dekanlar ile çok sayıda öğretim üyesinin gözaltına alındığını ifade eden Gül, üniversitenin bilgisayarlarına ve kurumsal hafızasına da el konulduğunu, böyle bir süreçte üniversite yönetimini devraldıklarını kaydetti.

- "Soruşturmalar aylarca sürdü"

Diyarbakır'da kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin öğrencilerini de üniversitelerinin bünyesine aldıklarını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Böyle zorlu bir süreçte üniversiteyi yönetmeye başladık. Böyle bir üniversiteyi yönetmek gerçekten kolay olmadı. Üniversitede FETÖ soruşturmalarını başlattık. Komisyonlar kurduk ve bu komisyonlardan bir kısmı gelen ihbarları değerlendirme komisyonuydu. 5 profesör hocadan bir komisyon kurduk ve onlar da FETÖ soruşturmalarını yapmaya başladı. Bu soruşturmalar aylarca sürdü. Soruşturmalar sonucu DÜ'de bugüne kadar 200'ün üzerinde öğretim üyesi FETÖ'den ihraç edildi. Bunlar profesör, doçent, yardımcı doçent gibi akademik kadroda olan insanlardı."

- "500 civarında araştırma görevlisi üniversitemize alındı"

"15 Temmuz darbe girişiminden önce il dışına çıkan öğretim üyeleri geri dönmedi. Bazıları ise istifa etti. Yapılan ihraçların da ardından üniversitede bir miktar kadro boşluğu oluştu. İhraç edilen ve istifa eden hocaların önemli bir kısmı da Tıp Fakültesi Hastanesinden olduğu için kısa süre Tıp Fakültesinde sıkıntılar yaşadık ama hamdolsun kısa sürede tolere edebildik." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhraç edilenlerin yerine yeni kadrolar tesis edildi, YÖK tarafından bize kadro desteği verildi. 160 yeni doktor öğretim üyesi üniversitemize kazandırdık. Bunları alırken çok önemli kriterlere dikkat ettik. Birincisi kesinlikle terör örgütleriyle bir bağlantısı olmaması, ikincisi de liyakatli olması. Tıp Fakültesindeki asistanlarla birlikte 500 civarında araştırma görevlisi üniversitemize alındı. 300 civarında da yükseltme kadrolarına atamalar yapıldı."

Kadrolara kalifiye, liyakatli ve akademisyenliğe katkısı bulunacak kişilerin alındığını dile getiren Gül, eğitim ve öğretim programlarının kaliteli bir şekilde sürdüğünü belirtti.

"Yönetime geldikten sonra baktık ki üniversitede kurum için herhangi bir kadrolaşma yapılmamış. Şahıslar bulunmuş ve bu şahısların önemli bir kısmı FETÖ'ye bağlı şahıslar. Bunlara kadrolar açılmış ve alınmış. Bölümlerin ihtiyacı gözetilmemiş. Bazı bölümlerde hiçbir araştırma görevlisi yokken bazı bölümlerde 10 araştırma görevlisinin olduğunu gördük. Kurumsallığa, üniversitenin gelişmesine yönelik en ufak bir şey yapılmamıştı. Aldığımız veya yükselttiğimiz öğretim üyelerine liyakatine bakılarak kadro verildi." ifadelerini kullanan Gül, DÜ'nün artık kurumsal bir üniversite haline geldiğine işaret etti.

- "Derslere devam zorunluluğu getirdik"

Gül, göreve ilk geldiklerinde üniversitede devam zorunluluğunun olmadığını gördüklerini aktararak "Aldığımız duyumlara göre dağda dolaşan ve şehirde propaganda yapan öğrenciler dahi üniversiteden mezun olabiliyordu. Geldiğimiz günden itibaren derslere devam zorunluluğu getirdik. Devamsızlık yapan öğrenciler yok yazılıyor, sınırı aştıkları zaman da sınıfta kalıyorlar." diye konuştu.

- "Bilimsel aktivitelere çok büyük önem verdik"

4 yıl içerisinde ulusal anlamda 1202 etkinlik yaptıklarını, bunların çok büyük bir kısmının akademik ve bilimsel etkinlikler, uluslararası kongreler, paneller, sempozyumlar ve konferanslar olduğunu anlatan Gül, "Üniversitemiz terör prangalarından kurtulduktan sonra, bilimsel aktivitelere çok büyük önem verdik. Bu kurumsal yapı devam ederse üniversitemiz 5 yıl içerisinde dünyadaki ilk 1000 üniversite arasına girebilir." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist yakalandı
05 Ağustos 2020 12:14		 Konya'da 4'ü aktif görevde 10 askere FETÖ gözaltısı
05 Ağustos 2020 11:35
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısının soru hırsızlığı gerekçeli kararda
05 Ağustos 2020 11:18		 Aktif görevde bulunanlar dahil 27 kişiye FETÖ gözaltısı
05 Ağustos 2020 07:40
Eski Albay askeri öğrencileri işkenceden geçirmiş
05 Ağustos 2020 06:40		 Eski Belediye Başkanı'nın PKK'ya yardımı belgelendi
05 Ağustos 2020 06:10
Denizli'de 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
04 Ağustos 2020 17:08		 Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı
04 Ağustos 2020 13:29
Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor
04 Ağustos 2020 11:15		 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
04 Ağustos 2020 09:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - İngiliz kanalından, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü13:05 - Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü13:01 - Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun bakımda12:57 - Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde evlilik teklif etti12:53 - Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı12:51 - Hak-İş, taşeron düzenlemesinin iptalini istiyor
12:49 - İş görüşmesine çağırdığı kişilerin para ve telefonunu çalan zanlı yakalandı12:42 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE hakkında açıklama12:32 - Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek12:18 - Dolar, 7 TL sınırını aştı12:18 - Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı12:14 - Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist yakalandı
12:11 - Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek11:59 - Gram altında yükseliş devam ediyor11:56 - Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi11:56 - Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler11:51 - Ticari sırları Uber'e satan eski Google mühendisine 18 ay hapis cezası
11:49 - Antalya'da denize giren genç boğuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Gram altında yükseliş devam ediyor
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Ankara'da korona vakaları 3 rakamlı sayılara çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 2
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
Diskalifiye olmak 2
domates peynir ekmek 1
04.08.2020 malatya depremi 1
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
erol bulut 1
02.08.2020 menderes-çile yangını 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
son günlerde artan orman yangınları 2
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam