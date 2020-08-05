Çeşme Kaymakamı görevden alındı
|05 Ağustos 2020 11:44
|Yazdır
Çeşmede Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.
Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.
Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.
Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.Dünyaca ünlü model Çeşme'de dayak yedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek
05 Ağustos 2020 12:11
|Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
05 Ağustos 2020 11:56
|Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi
05 Ağustos 2020 11:56
|Yeni karantina haberleri gelmeye başladı
05 Ağustos 2020 11:32
|Kovid-19 mutasyon çalışmasıyla 'virüsün genom haritası' çıkarılacak
05 Ağustos 2020 11:15
|500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
05 Ağustos 2020 09:42
|İBB, 3.5 liralık sütün litresine 8 lira ödedi
05 Ağustos 2020 09:40
|'Vaka sayısı artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni karar alınır'
05 Ağustos 2020 09:38
|Resmi Gazetede iki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:08
|17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
05 Ağustos 2020 09:04