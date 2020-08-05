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Çeşme Kaymakamı görevden alındı

Çeşmede Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
 05 Ağustos 2020 11:44
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Çeşmede Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.

Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Memurlar.Net
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