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Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi.
 05 Ağustos 2020 11:56
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Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler

Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı.

Dövizle askerlik ise 5563 euro oldu.

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor.

Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

KATSAYI ARTTI

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.
Memurlar.Net
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