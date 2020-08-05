Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin yakalandığı bildirildi.
|05 Ağustos 2020 12:14
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Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.
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