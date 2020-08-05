1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir gemide işçi olarak çalışırken halatın kopması sonucu belden aşağısı sakatlanan Uğur Yıldırım, sorumluların cezalandırılması için hukuki mücadele başlattı
 05 Ağustos 2020 12:18
Yazdır
Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı

- İzmir'in Karaburun ilçesinde bir gemide işçi olarak çalışırken halatın kopması sonucu, geminin arkasındaki metal kısım ile şamandıra arasında sıkışarak belden aşağısı sakatlanan Uğur Yıldırım, sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

37 yaşındaki Yıldırım, 11 Haziran'da çalıştığı balık üretimi yapan iş yerine gitti. Yıldırım ve beraberindekiler yem kamyonlarının yüklenmesi sonrası denize açıldı.

Yıldırım, gemide işlemler sırasında halatın kopması sonrasında şamandıranın sallanarak kendisine çarpması ile geminin arkasına doğru sürüklenerek sıkıştı.

Gemidekiler tarafından vinç yardımıyla bota konulan ve kıyıya çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülen Yıldırım'ın belden aşağısında çok sayıda kırık tespit edildi.

Tedavi sürecine rağmen halen yürüyemeyen Yıldırım, hukuk mücadelesi başlatarak ceza ve tazminat davası açtı.

AA muhabirine kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Yıldırım, olay anında canının çok yandığını ve 'kurtarın beni' diye bağırdığını, bu durumlarda sahil güvenliğe haber verilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ayağımı yavaş yavaş hareket ettirmeye başladım. Doktorlar kırıklar çok riskli bölgelerde olduğu için ameliyat edilemeyeceğimi, yatarak kaynayacağını söyledi. 'Yürüdüğün zaman ufak bir aksama kalabilir.' dediler. Hayatım bu kadar ucuz değil. İş yerinde birkaç ölümlü kaza olmuştu. Tedbirler alınsa bunlar başımıza gelmezdi.

Tazminat davası açtık. 37 yaşındayım, zıpkınla dalmaya giderdim, bendeki ciğer kimsede yok. İyi bir koşucuyum ama şimdi koşamam. Bittim çünkü. Eşim temizlik işlerine gidiyor. Başka bir gelirimiz yok. Evimin borcu var. Bundan sonra iş bulabilecek miyim, ağır kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Ben de haklı olarak davamı açtım, sonuna kadar da peşindeyim."

- Başka kazalar da olmuş

Yıldırım'ın avukatı Doğukan Algan, aynı iş yerinde daha önce 3 iş kazası meydana geldiğini, bunların da çürük halattan kaynaklandığını tespit ettiklerini belirtti.

Kazanın gerçekleşmesinden sonra da ihmallerin devam ettiğini savunan Algan, "Normalde sahil güvenliğin çağrılması gerekiyor. Ağır bir kırık var ve ayağa kalkamaz durumda. Buna rağmen battaniyeye sarıyorlar, battaniyeyle bota aktarıyorlar, bu aşamada ağırlaşmalar meydana gelmiş olabilir. Kemiğin ne şekilde kaynayacağına göre yürüyüp yürüyemeyeceği belli olacak. İyileştikten sonra da kalıcı hasarlar kalması söz konusu. Müvekkil için hayat mücadelesi ağır bir şekilde devam ediyor." dedi.

İşverenin almadığı tedbirler nedeniyle mağduriyetin büyük olduğunu öne süren Algan, bir kısmı yönetici ve amir, bir kısmı da iş güvenliği uzmanı olan 8 kişi hakkında dava açtıklarını söyledi.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma olduğunu ifade eden Algan, ek olarak da maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile Bakanlığı'ndan 'kariyer planlama' desteği
03 Ağustos 2020 10:10		 Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!
02 Ağustos 2020 12:57
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
01 Ağustos 2020 12:11		 Şehit eşi ama maaş alamıyor
31 Temmuz 2020 19:30
'131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme bugün yapılacak'
29 Temmuz 2020 10:27		 Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
27 Temmuz 2020 10:29
Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı bayram öncesi ödenecek
25 Temmuz 2020 10:13		 Normalleşene kişi başı 868 TL destek
25 Temmuz 2020 07:30
Kurban Bayramı öncesi çiftçilere destek ödemeleri bugün ödeniyor
24 Temmuz 2020 09:40		 Evde bakım ücreti ve engelli aylığına zam yapıldı
22 Temmuz 2020 10:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Samsun'daki sel felaketiyle ilgili eski DSİ yetkilileri yeniden soruşturulacak13:10 - İngiliz kanalından, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü13:05 - Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü13:01 - Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun bakımda12:57 - Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde evlilik teklif etti12:53 - Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
12:51 - Hak-İş, taşeron düzenlemesinin iptalini istiyor12:49 - İş görüşmesine çağırdığı kişilerin para ve telefonunu çalan zanlı yakalandı12:42 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE hakkında açıklama12:32 - Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek12:18 - Dolar, 7 TL sınırını aştı12:18 - Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı
12:14 - Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist yakalandı12:11 - Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek11:59 - Gram altında yükseliş devam ediyor11:56 - Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi11:56 - Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
11:51 - Ticari sırları Uber'e satan eski Google mühendisine 18 ay hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Gram altında yükseliş devam ediyor
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözü açık gitmek 2
mustafa kapı 1
erol bulut 1
el mi yaman bey mi yaman 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
erkenden uyumak 2
hortum 1
04.08.2020 malatya depremi 1
kıraathane 1
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam