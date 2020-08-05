1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hak-İş, taşeron düzenlemesinin iptalini istiyor

Genel Başkan Mahmut Arslan: İşçilerin yıllardır örgütledikleri sendikalarının bir kanun düzenlemesiyle içinin boşaltılmasına, sendikalarımızın bazılarının büyük ölçüde üyelerini kaybetmiş olmasına, hiç hak etmedikleri halde işçilerin kanun zoruyla başka bir sendikaya üye yapılmasına karşıyız
 05 Ağustos 2020 12:51
Yazdır
Hak-İş, taşeron düzenlemesinin iptalini istiyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "6356 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, kamu kurumlarında yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları iş kollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Arslan, Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda ve yerel yönetimlerde taşeronlar yanında çalışan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetim şirketlerinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiğini anımsattı.

Düzenlemenin Cumhuriyet tarihinin çalışanlara yönelik en önemli ve kapsamlı reformu olmasının yanında kamuda ve yerelde yaklaşık 1 milyon işçinin kadroya geçirilmesini de sağladığını vurgulayan Arslan, bu reformdaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Arslan, 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası gereğince konfederasyonlarına bağlı sendikalara üye on binlerce işçinin iş kolunun 1 Kasım 2020'den itibaren değiştirileceğini, çalıştıkları iş yerlerinin tescilli olduğu asıl işkolundan SGK'ye tescil edilmelerinin öngörüldüğünü anlattı.

Bu durumun, taşeron işçilerin örgütlenmesi, kadroya geçirilmesi ve toplu iş sözleşmesinden faydalanması için emek veren sendikalar için kabul edilebilir olmadığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"İki yıldan fazla süredir başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız, partilerin grup başkanvekilleri, AK Parti'nin MYK üyeleri ve bütün muhataplara ısrarla bu düzenlemenin hem anayasaya hem sendikal örgütlülüğe hem de işçilerin iradelerine aykırı olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu büyük başarımızın böyle bir düzenlemeyle gölgelenmesine itiraz ettik. Bunun hesaplanamayan ve gelecekte Türkiye için yeni sorunlar doğurabileceği endişemizi ilettik. Sendikalarımızın kanun zoruyla üyelerinin başka sendikalara üye yapılma durumunun kabul edilemez olduğunun altını çizdik. Toplu sözleşme özgürlüğünün bazı sendikalar için ortadan kaldırıldığını vurguladık."

- "Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz"

Düzenlemenin "asıl iş kolu" iddiasıyla işçilerin mevcut iş kollarını ve yıllardır üyesi oldukları sendikalarını değiştirmelerine neden olacağını aktaran Arslan, bu yeni durumun hem sendikalar arasında dayanışma ve uyumu tehdit edeceğini hem de Hak-İş'e ciddi şekilde zarar vereceğini söyledi.

Konfederasyonlarına bağlı sendikalara üye yaklaşık 180 bin kişinin düzenlemeden etkileneceğine dikkati çeken Arslan, bu sayının Hak-İş'in toplam üye sayısının önemli bir oranına karşılık geldiğine işaret etti.

Arslan, Hak-İş'in tüm sendikalarının kendileriyle görüş birliğinde ve dayanışma içerisinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşçilerin yıllardır örgütledikleri sendikalarının bir kanun düzenlemesiyle içinin boşaltılmasına, sendikalarımızın bazılarının büyük ölçüde üyelerini kaybetmiş olmasına, hiç hak etmedikleri halde işçilerin kanun zoruyla başka bir sendikaya üye yapılmasına karşıyız. Bu karşı çıkışımızın hem uluslararası sözleşmelerle hem anayasamızla hem de mevcut mevzuatla örtüştüğünün altını çizmek istiyoruz. Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz."

- "Süreçte Cumhurbaşkanımızın katkı ve destekleri önemli"

Söz konusu sorunun 6356 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin kaldırılmasıyla ortadan kalkacağını belirten Arslan, şunları söyledi:

"Önümüzde üç aylık bir zaman dilimi var. Hak-İş olarak 6356 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, kamu kurumlarında yardımcı işlerde çalışan işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları iş kollarında örgütlenmelerinin sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz. Sürecin etkin bir şekilde tamamlanması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızın katkı ve desteklerinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından sorunun ivedilikle çözülmesini rica ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
05 Ağustos 2020 12:53		 İş görüşmesine çağırdığı kişilerin para ve telefonunu çalan zanlı yakalandı
05 Ağustos 2020 12:49
Antalya'da denize giren genç boğuldu
05 Ağustos 2020 11:49		 Antalya'da denize giren genç boğuldu
05 Ağustos 2020 11:37
Çay yapmak için sobayı benzinle tutuşturan kişi yandı
05 Ağustos 2020 11:36		 AİHM'den FETÖ tutuklularına kötü haber: Tedbiren tahliye talebini reddetti
05 Ağustos 2020 11:16
Kırklareli'nde fabrika işçileri işe giderken kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
05 Ağustos 2020 11:14		 Temmuz ayında 105 teröristi etkisiz hale getirildi
05 Ağustos 2020 10:48
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
05 Ağustos 2020 10:11		 'Neden eski sevgilimle buluşuyorsun' dedi bıçakladı
05 Ağustos 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Samsun'daki sel felaketiyle ilgili eski DSİ yetkilileri yeniden soruşturulacak13:10 - İngiliz kanalından, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü13:05 - Otomotiv pazarı ocak-temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü13:01 - Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun bakımda12:57 - Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde evlilik teklif etti12:53 - Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
12:51 - Hak-İş, taşeron düzenlemesinin iptalini istiyor12:49 - İş görüşmesine çağırdığı kişilerin para ve telefonunu çalan zanlı yakalandı12:42 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE hakkında açıklama12:32 - Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde atağa geçecek12:18 - Dolar, 7 TL sınırını aştı12:18 - Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı
12:14 - Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist yakalandı12:11 - Yarın, Türkiye'de en yoğun denetim gerçekleştirilecek11:59 - Gram altında yükseliş devam ediyor11:56 - Sarımsak, muz, çay, ayçiçeğine gümrük vergisi indirimi11:56 - Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
11:51 - Ticari sırları Uber'e satan eski Google mühendisine 18 ay hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama ve görevden alma kararnamesi R.G.'de yayımlandı
Çeşme Kaymakamı görevden alındı
Gram altında yükseliş devam ediyor
Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu
ASELSAN servisi ile otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
17 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
500 bin kişi şikayet etti... O mesajlar artık atılmayacak
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni ücretler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakan çalhanoğlu 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
Eşine kafa atan adam 1
02.08.2020 menderes-çile yangını 1
beinsportsiptal 2
erkenden uyumak 2
erol bulut 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 2
04.08.2020 malatya depremi 1
SON İLANLAR
Sivas Vakıflar Böl. Müd 10 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik Geçici 2 İşçi Alacak
Van Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 17 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Halfeti SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam