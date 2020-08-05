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Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde evlilik teklif etti

Bitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a, 14 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu.
 05 Ağustos 2020 12:57
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Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde evlilik teklif etti

Akrabası da olan kız arkadaşı Esra Akbay ile evlilik planı yapan Sedat Akbay'ın hayalleri koronavirüs engeline takıldı. Nisan ayında evlilik teklifi yapmaya hazırlanan Akbay, yakın bir akrabalarının ölümü nedeniyle planını ertelemek zorunda kaldı.

Daha sonra da kız arkadaşı koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Daha fazla beklemek istemeyen Sedat Akbay da ailesi ve arkadaşları ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi önüne gelerek, 14 gündür tedavi altında olan Esra Akbay'a sürpriz yaptı.

Akbay, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açıp, genç kızı, telefonla arayıp pencereye çıkmasını istedi.

Pencereye çıkan Esra Akbay ise sevinç gözyaşı döktü. Koronavirüsle mücadele ederken yaşadığı sürprizle şaşkına dönen Esra Akbay, evlilik teklifine kağıda, 'Evet' yazarak, yanıt verdi. Çevredekiler de alkışlarla çiftin mutluluklarına ortak oldu. Sedat Akbay daha sonra kız arkadaşına hemşireler aracılığıyla çiçek gönderdi.

Akbay, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açıp, genç kızı, telefonla arayıp pencereye çıkmasını istedi.

Pencereye çıkan Esra Akbay ise sevinç gözyaşı döktü. Koronavirüsle mücadele ederken yaşadığı sürprizle şaşkına dönen Esra Akbay, evlilik teklifine kağıda, 'Evet' yazarak, yanıt verdi. Çevredekiler de alkışlarla çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Sedat Akbay daha sonra kız arkadaşına hemşireler aracılığıyla çiçek gönderdi Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ise, koronavirüs tedavisi gören Esra Akbay'ın moral ve motivasyonu için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade ederek, "Hastamız 14 gündür tedavi görüyor.

Hastamızın moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı gelen evlilik teklifini kabul ettik. Kendisine erkek arkadaşı evlilik teklifi yaptı.

Teklif sosyal izolasyon ve bütün önlemler alınarak, yapıldı.

Ben bu vesile ile çiftimize şimdiden mutluluklar diliyorum" diye konuştu.
DHA
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