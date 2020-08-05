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Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Hatice C. (20), ilçedeki devlet hastanesinde görevli güvenlik görevlisi M.K.'nin kendisini, cep telefonuna mesajlar göndererek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu
 05 Ağustos 2020 13:19
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Hastanenin güvenlik görevlisi taciz etti iddiası

İddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi, Hatice C., kalp hastası olan eşi Emrah C. ile hastaneye gitti. Yine kadının iddiasına göre, güvenlik görevlisi M.K., Hatice C.'den, bir doktorun kurban keseceğini, kendisine kurban eti vermek istediğini söyleyerek, cep telefonu numarasını istedi. Hatice C. de eşinin cep telefonu numarasını verdi. Hatice C., bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Bayramın ikinci günü, eşimin ilaç alıp uyuduğu sırada telefon çaldı. Ben açtım. Ardından bu kişi eve gelip, kurban etini verdi. Aynı gece saat 00.30'da mesaj atmaya başladı. 'Eşin uyuyor mu?' 'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim.', 'Evinin etrafındayım çık dışarıya' diye. Son olarak da 'Abla kusura bakma içmişim, sarhoşum' ve 'Siz ne isterseniz onu yaparım' diye yazdı.

Mesajlar üzerine polis ile hastane ve Sağlık Bakanlığı'nı arayıp, şikayetçi olduğunu kaydeden Hatice C., "Daha önce başkalarını da taciz etmiş. Bu kişinin artık hiç kimseyi taciz etmesini istemiyorum" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Hatice C.'nin şikayeti üzerine M.K., polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.K., serbest bırakıldı.
DHA
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