Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|05 Ağustos 2020 13:25
|Yazdır
Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüsün aşısından önce kumaşı üretildi
05 Ağustos 2020 15:11
|Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı
05 Ağustos 2020 14:28
|Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun bakımda
05 Ağustos 2020 13:01
|Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde evlilik teklif etti
05 Ağustos 2020 12:57
|ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi
05 Ağustos 2020 11:22
|Virüsün yayılmasına ekime kadar yeni önlem
05 Ağustos 2020 08:50
|Roma İmparatoru Caracalla'nın yazıtını matkapla delik deşik ettiler
05 Ağustos 2020 08:07
|Koronavirüs, insan ruhunu da vuruyor
05 Ağustos 2020 06:50
|Bazı kesimler parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı
05 Ağustos 2020 06:30
|Türkiye'de denizanası kaynaklı yaralanmalar artıyor
04 Ağustos 2020 22:38