Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.