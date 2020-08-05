Bir kişinin virüsten öldüğü mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Orta Karaören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Covid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallede karantinanın bir hafta süreceği ve mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığı öğrenildi. İş makineleri tarafından mahallenin giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. Korona virüs nedeni ile mahalleden 1 kişinin tedavisi için sevk edildiği Konya'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahallenin karantina süresince ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak.

Öte yandan, ilçeye bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde 1 evde ve Alaylar 2 Mahallesi'nde ki bir apartmanda 4 kişide korona virüs tespit edilmesi nedeniyle evler karantinaya alındı.