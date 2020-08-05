Bir kişinin virüsten öldüğü mahalle karantinaya alındı
|05 Ağustos 2020 13:45
|Yazdır
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Orta Karaören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Covid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Mahallede karantinanın bir hafta süreceği ve mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığı öğrenildi. İş makineleri tarafından mahallenin giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. Korona virüs nedeni ile mahalleden 1 kişinin tedavisi için sevk edildiği Konya'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahallenin karantina süresince ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak.
Öte yandan, ilçeye bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde 1 evde ve Alaylar 2 Mahallesi'nde ki bir apartmanda 4 kişide korona virüs tespit edilmesi nedeniyle evler karantinaya alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eşi benzeri yoktu, koruma altına alındı
05 Ağustos 2020 15:18
|Validen uyarı: Bizi daha fazla ceza yazmak zorunda bırakmayın
05 Ağustos 2020 14:57
|Vakaların arttığı Başkentin ilçe ilçe virüs haritası
05 Ağustos 2020 14:32
|Belediye başkan yardımcısı karantinaya alındı
05 Ağustos 2020 14:16
|Vakaların arttığı ilde ev takibi verilen virüs hastaları için yönerge
05 Ağustos 2020 14:05
|Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti
05 Ağustos 2020 14:02
|Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı
05 Ağustos 2020 13:54
|Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz
04 Ağustos 2020 22:36
|Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
04 Ağustos 2020 21:59
|Acarlar Longozu nilüferleriyle ziyaretçileri büyülüyor
04 Ağustos 2020 21:49